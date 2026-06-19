PSG : FLASH ! Joao Neves au coeur d’une incroyable tourmente

Le milieu de terrain du PSG, Joao Neves, se retrouve malgré lui au centre d’une vive tourmente. En pleine Coupe du Monde, l’international portugais est la cible de nombreux messages hostiles sur les réseaux sociaux. Explications.

Joao Neves se lâche sur Cristiano Ronaldo, la toile s’enflamme

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À 41 ans révolus et plus vraiment décisif, Cristiano Ronaldo reste tout de même intouchable au Portugal. Et Joao Neves vient de l’apprendre à ses dépens. Auteur de l’unique but portugais contre la RD Congo (1-1), Joao Neves a été l’un des rares motifs de satisfaction pour la Seleção. Mais au Portugal, le sujet Ronaldo reste plus sensible que jamais.

En pleine Coupe du Monde, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain s’est retrouvé malgré lui au centre d’une vive controverse au Portugal. Le jeune milieu de terrain, auteur du but portugais lors du match nul contre la République démocratique du Congo (1-1), a suscité une avalanche de réactions après une déclaration concernant Cristiano Ronaldo.

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Interrogé après la rencontre, Joao Neves a tenu à rappeler l’importance historique de son capitaine tout en insistant sur la dimension collective de la sélection. Le joueur du Paris Saint-Germain a expliqué que Ronaldo avait énormément apporté au Portugal au fil des années, mais qu’il devait être considéré aujourd’hui comme un membre du groupe au même titre que ses coéquipiers.

« Nous comprenons ce que Cristiano a fait pour l’équipe nationale. Mais aujourd’hui, il est comme nous. Cristiano est un joueur parmi d’autres dans l’équipe et il est toujours prêt à aider ses coéquipiers », a notamment expliqué le joueur de 21 ans après le match. Une sortie jugée maladroite sur les réseaux sociaux.

Joao Neves pris à partie sur la toile

Si Joao Neves se voulait respectueux envers la légende portugaise, ses propos ont rapidement été interprétés par certains supporters comme un manque de considération envers Cristiano Ronaldo. En quelques heures, les comptes du milieu de terrain du Paris SG ont été envahis par des milliers de commentaires critiques.

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Bruno Fernandes a également été pris pour cible après avoir soutenu son jeune coéquipier sur les réseaux sociaux. Pourtant, face à la RDC, CR7 a eu bien du mal à peser sur la rencontre malgré la domination du milieu portugais composé notamment de Joao Neves et Vitinha.

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