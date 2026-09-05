PSG – AS Monaco : Enrique cash sur la situation de Dembélé !

Ousmane Dembélé n’a pas démarré le choc de la troisième journée de Ligue 1 contre l’AS Monaco, vendredi soir. L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a justifié ce choix par une gestion progressive du temps de jeu.

PSG : Luis Enrique rassure sur Ousmane Dembélé

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Ce vendredi soir, Luis Enrique a une nouvelle fois surpris tout son monde en se passant des services d’Ousmane Dembélé au coup d’envoi du match de la troisième journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco. Remplacé rapidement contre le Stade Rennais et mis au repos contre Lille, le Ballon d’Or 2025 n’est entré qu’à la 68e minute de jeu.

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S’il est apparu en jambes, l’attaquant de 29 ans n’a pas permis au club de la capitale de l’emporter face à l’AS Monaco. Selon les informations du journal L’Équipe, Dembélé n’a pas caché sa surprise au moment d’être sur le banc. Le quotidien sportif rapporte que le Champion du monde 2018 s’attendait à débuter cette rencontre, lui qui était bien reposé après quelques jours loin du Campus.

Auteur d’une belle entrée, l’ancien ailier du FC Barcelone aurait pu apporter dès le début du match. Mais c’est bien un choix du coach Luis Enrique. Le technicien espagnol s’est expliqué sur la situation en conférence de presse.

« Avec chaque joueur, les circonstances sont différentes. Ousmane avait fait un effort pour jouer les deux Supercoupes (Supercoupe d’Europe et Trophée des champions). Après, il a pris un peu de repos. À présent, on commence à augmenter les temps de jeu. Aujourd’hui, il a joué 20 ou 25 minutes à un très bon niveau. On est content de le voir de retour et ce sera comme ça pour les prochains matches », a confié le technicien espagnol.

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Malgré la surprise visible du joueur face à cette mise à l’écart, Enrique s’est rapidement employé à minimiser toute controverse. Il explique notamment qu’il gérait simplement la charge de travail de son numéro 10 après un début de saison exigeant.