Ligue 2 : Cathro explique ce qui rend l’ASSE si particulière

‎Ian Cathro a expliqué pourquoi l’ASSE occupe une place particulière dans son parcours, après sa première soirée dans un Geoffroy-Guichard à guichets fermés avec les deux Kops présents. L’entraîneur écossais estime que la ferveur et la responsabilité liées au club stéphanois en font une institution différente des autres.

ASSE : ‎Le Chaudron, ce déclic qui confirme le choix de Cathro

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‎La scène avait de quoi marquer les esprits. Pour sa première grande soirée dans un Geoffroy-Guichard rempli à pleine capacité, Ian Cathro a découvert un stade porté par ses deux Kops. Une atmosphère qui a visiblement conforté le technicien dans le choix effectué en rejoignant le Forez.

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‎Le technicien stéphanois l’a expliqué à beIN Sports, puis en conférence de presse. « C’est une des choses qui m’a fait choisir ce club. Je crois que ce n’est pas un club normal », a-t-il affirmé. Derrière cette formule, Ian Cathro décrit surtout une institution où l’exigence sportive se mêle à une attente populaire difficile à ignorer.

‎Quand la ferveur devient une responsabilité

‎L’entraîneur de Saint-Etienne ne réduit pas cette particularité à quelques chants ou à l’ambiance des rencontres. Pour lui, la puissance du public entraîne également une obligation quotidienne. « J’aimerai prendre un peu plus de plaisir mais justement, parce que c’est un club qui n’est pas comme les autres, je pense que je ressens vraiment une responsabilité tous les jours », avoue-t-il.

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‎Cette pression, Ian Cathro l’accepte pourtant pleinement. Son discours tranche avec celui d’un technicien simplement séduit par le prestige du maillot vert. Il sait que Saint-Étienne demande davantage. Et lorsqu’il évoque la suite, le sourire semble déjà accompagné d’une bonne dose de travail : « On a encore beaucoup de travail à effectuer. »

‎Naïr et Ballo découvrent eux aussi le phénomène

‎Cette première expérience du Chaudron n’a pas seulement marqué Ian Cathro. Sohaib Naïr, arrivé durant l’été, a également été frappé par la puissance du public. « Là, sincèrement, c’est exceptionnel l’ambiance ! », a-t-il confié après la rencontre, avant de saluer une première victoire à domicile avec les Kops.

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‎Thierno Ballo a tenu un discours similaire : « J’ai ressenti beaucoup d’énergie dans ce stade. J’ai beaucoup aimé, c’était la première fois que je jouais ici avec tous les supporters. » Le nouvel arrivant a aussi souligné le rôle joué par les tribunes dans sa propre performance : « Les supporters m’ont beaucoup aidé également, ils sont toujours derrière nous. »

‎Un choix assumé malgré le poids du maillot

‎Les propos de Ian Cathro prennent encore plus de relief lorsqu’il explique pourquoi il a accepté cette aventure. « La raison pour laquelle j’ai fait ce choix de rejoindre Saint-Étienne, c’est qu’il y a beaucoup de clubs mais peu comme celui-là », a-t-il expliqué.

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Une phrase qui résume assez bien la singularité qu’il associe aux Verts. L’entraîneur ne prétend donc pas découvrir une pression inattendue. Il savait où il mettait les pieds. Son contrat avec l’ASSE court jusqu’en 2028, après sa nomination en juin 2026.