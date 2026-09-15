INFO PSG : Coup dur ! Achraf Hakimi forfait contre l’OM ?

Titulaire à Brest dimanche et auteur d’un bon début de match, Achraf Hakimi a dû céder sa place à la 39e minute après une action anodine. Selon La Provence, le défenseur du PSG pourrait même manquer le Classico face à l’OM dimanche prochain.

Achraf Hakimi victime d’une légère lésion à la cuisse droite

La suite après cette publicité

Achraf Hakimi a été contraint de quitter la pelouse de Francis-Le Blé lors de la victoire du Paris Saint-Germain face au Stade Brestois, dimanche soir, en clôture de la quatrième journée de Ligue 1. Touché à l’adducteur, le latéral droit marocain s’est allongé au sol à la 38e minute avant d’être remplacé par Fabian Ruiz.

Lisez aussi : PSG : Les trois raisons du déclin d’Achraf Hakimi en 2026

À voir

Mercato Stade Rennais : C’est fait, Thâo Mouapa Mwa Meuraillon a signé

Après le match, Luis Enrique a affiché son inquiétude sur l’état de son titulaire de 27 ans. En conférence ce de presse, le technicien espagnol a notamment déclaré : « c’est au niveau de l’adducteur, c’est une blessure, mais je ne sais pas le niveau. Demain, on va voir avec les tests médicaux quelle est la situation et à quel point c’est important, mais il est blessé. »

Dans son point médical de ce lundi, le PSG a annoncé que l’international marocain est « victime d’une légère lésion à la cuisse droite » et qu’il « restera en soins ces deux prochains jours. Un nouveau point médical sera effectué à l’issue de cette période. » Selon les derniers échos, Achraf Hakimi pourrait observer quelques semaines d’indisponibilité.

Le Paris SG sans Hakimi pour affronter l’OM

Revenu tardivement de ses vacances post-Coupe du monde, comme les internationaux français et espagnols, Achraf Hakimi est blessé et semble d’ores et déjà très incertain pour le choc de la cinquième journée de Ligue 1 entre l’OM et le PSG ce dimanche soir.

Lisez aussi : PSG : Doit-on s’inquiéter pour Achraf Hakimi ?

🚨 Sorti blessé à Brest, Achraf Hakimi souffre d'une lésion à la cuisse.



Il pourrait manquer le Classique face à l'OM.



[🥈@laprovence] pic.twitter.com/fJp4CxfZgG — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 15, 2026

Selon le point médical communiqué par le club parisien, l’ancien joueur de l’Inter Milan observera deux jours de soins avant qu’un nouveau bilan soit effectué. Son forfait pour le déplacement à Marseille n’est donc absolument pas acté à ce stade. Mais selon les informations relayées par le quotidien La Provence, le natif de Madrid pourrait finalement déclarer pour le choc contre les hommes de Bruno Genesio.

Lire la suite sur le PSG

PSG : La catastrophe a été évitée pour Achraf Hakimi !

À voir

OM : Une terrible prédiction secoue Genesio avant Besiktas

PSG : Vers une mise à l’écart temporaire d’Achraf Hakimi ?

L’absence potentielle d’Achraf Hakimi obligerait Luis Enrique à faire appel à son couteau suisse Warren Zaïre-Emery, pour assurer l’intérim dans le couloir droit de la défense parisienne. Et au regard du début de saison assez mitigé du Ballon d’Or africain 2025, sa potentielle absence ne devrait pas trop porter préjudice.