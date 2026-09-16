Accueil - Stade Rennais - Mercato Stade Rennais : Ça se complique pour le départ d’Alidu Seidu

Le départ d’Alidu Seidu du Stade Rennais vers Nice tarde toujours à se concrétiser. Alors que le défenseur rennais est annoncé depuis plusieurs jours comme une priorité de l’OGC Nice, aucun accord n’a encore été officialisé.

Mercato Stade Rennais : Alidu Seidu va-t-il rejoindre Nice ?

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L’arrivée d’Alidu Seidu à Nice patine. Attendu au Gym comme joker, le jeune défenseur du Stade Rennais n’a pas bougé jusqu’à présent. La semaine dernière, Ouest-France révélaient l’intérêt niçois. Le Gym cherche urgemment un défenseur central. En effet, Antoine Mendy et Moïse Bombito sont blessés.

Rennes ne compte plus trop sur le Ghanéen. Son départ semblait donc imminent. Mais un obstacle financier retarde l’opération : Nice attend le feu vert d’Ineos. Le propriétaire du club doit valider le budget. Sans cet accord, les dirigeants niçois ne peuvent formaliser leur offre de prêt avec option d’achat.

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L’attente commence à agacer les supporters azuréens. La situation s’est d’ailleurs compliquée cette semaine. Alidu Seidu figure sur la liste rennaise pour la Ligue Europa face au Sturm Graz ce mercredi. Il a même repris l’entraînement avec le groupe professionnel.

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L’espoir subsiste néanmoins pour le Gym. Le joueur de 26 ans veut rejoindre la Côte d’Azur. « Il a très très envie de venir », confirme l’insider Mohamed Toubache-Ter. Polyvalent, le joueur sait évoluer dans l’axe ou à droite. La direction niçoise espère débloquer le dossier ce dimanche avant la réception du LOSC, juste avant la trêve internationale.