ASSE : Gazidis, blessés, stats… tout va (presque) bien avant Metz

‎‎L’ASSE prépare son prochain rendez-vous face à Metz avec plusieurs signaux encourageants, malgré l’incertitude persistante autour de Mahmoud Jaber. La présence d’Ivan Gazidis à l’entraînement, le retour progressif de plusieurs joueurs et des indicateurs statistiques favorables dessinent un tableau plutôt rassurant avant cette échéance.

‎‎ASSE : Ivan Gazidis s’invite à l’entraînement des Verts

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‎‎La présence d’Ivan Gazidis lors d’une récente séance d’entraînement des Verts n’est pas passée inaperçue. Le dirigeant stéphanois a observé le groupe dans une période où chaque détail compte, alors que l’ASSE doit rapidement tourner la page de son revers à Dunkerque et préparer le rendez-vous contre Metz.

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‎‎Cette apparition intervient surtout dans un contexte où le groupe retrouve progressivement de la profondeur. Ben Old et Chico Lamba avancent dans leur retour, tandis que Jakob Breum a repris les séances collectives. Le Danois n’a plus été titularisé depuis le 22 août contre Grenoble, mais sa présence offre une solution supplémentaire à Ian Cathro.

‎‎Jaber, le seul véritable point d’interrogation

‎‎Tout n’est pourtant pas parfaitement dégagé. Mahmoud Jaber reste à l’écart après avoir ressenti une gêne lors des dernières séances. Ian Cathro a voulu désamorcer toute inquiétude excessive, tout en rappelant que le milieu doit être accompagné avec prudence après une longue période loin des terrains :

« Il a été absent de longs mois comme vous le savez. Il y a peut-être quelques difficultés sur son retour à la compétition. Rien de dramatique mais il faut prendre les choses au sérieux, avec calme. » ‎‎Le technicien écossais a également précisé : « Il a ressenti une petite gêne sur les dernières séances. Il faut simplement le protéger. » Pour Metz, sa présence reste donc incertaine. En revanche, aucune autre absence majeure n’est signalée dans le groupe.

‎‎Les chiffres traduisent une ASSE ambitieuse

‎‎C’est sur le terrain statistique que l’ASSE affiche également des arguments intéressants. Dans son analyse consacrée aux Verts, Data’Scoout met notamment en avant plusieurs indicateurs issus des données collectives. L’équipe affiche un centile de 100 dans le volume de tirs et de 96 en finition, deux données qui illustrent une production offensive particulièrement élevée.

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‎‎La possession atteint 71, tandis que la résistance au pressing grimpe à 80. Le pressing stéphanois est lui-même évalué à 77, avec une imperméabilité à 70. Mais un chiffre attire l’attention : l’anticipation plafonne seulement à 17, une faiblesse susceptible d’exposer l’équipe lorsque l’adversaire attaque rapidement dans son dos.

‎‎Naïr, Csongvai et Le Cardinal tiennent la maison

‎‎Sur le plan individuel, le début de saison confirme également l’importance de plusieurs cadres. Sohaib Naïr ressort comme l’un des joueurs les plus réguliers, tandis qu’Áron Csongvai s’impose dans la construction et que Julien Le Cardinal apporte sa stabilité derrière. Les données placent notamment Csongvai parmi les joueurs les plus sollicités dans la circulation du ballon.

‎‎Le contexte donne du poids à ces performances. Une partie de l’ossature stéphanoise accumule déjà un temps de jeu conséquent, ce qui permet à Cathro de s’appuyer sur des automatismes installés. L’enjeu contre Metz sera donc moins de reconstruire que de corriger les failles apparues à Dunkerque, notamment dans la gestion des transitions.

‎‎Avant Metz, Saint-Etienne doit transformer les promesses

‎‎Le décor est donc plutôt favorable, sans être totalement rassurant. La direction suit le groupe, l’infirmerie se vide progressivement et les statistiques montrent une équipe capable de produire beaucoup offensivement. Même Jaber, dont la situation impose encore de la prudence, ne semble pas confronté à un problème présenté comme majeur par son entraîneur.

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‎‎Mais les chiffres ne gagnent pas les matches. L’AS Saint-Etienne devra surtout démontrer à Metz que ses qualités statistiques résistent à un adversaire capable de lui imposer un autre scénario. Après le faux pas à Dunkerque, le prochain rendez-vous aura ainsi valeur de test : les Verts ont de solides indicateurs, il leur reste à les convertir en résultat.