Accueil - Stade Rennais - Mercato Stade Rennais : Alidu Seidu attendu à Nice

Alidu Seidu pourrait bientôt quitter le Stade Rennais. Le défenseur ghanéen est tout proche de rejoindre l’OGC Nice, qui souhaite l’attirer sous la forme d’un prêt en tant que joker.

Mercato Stade Rennais : Alidu Seidu vers Nice

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Coup dur en défense, l’OGC Nice réagit. Alidu Seidu s’approche à grands pas de la Côte d’Azur. Selon les informations de l’insider Rayaninho, le défenseur ghanéen du Stade Rennais a déjà donné son accord pour venir en prêt. Les négociations se sont accélérées ce week-end entre les deux clubs.

Rennes et Nice se mettent d’accord sur les modalités de ce transfert, qui pourrait inclure une option d’achat. Il ne manque désormais plus que le feu vert officiel du groupe INEOS pour finaliser la transaction.

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Lanterne rouge de Ligue 1 après son revers à Auxerre (0-1) et toujours en quête d’un premier succès cette saison, le Gym traverse une véritable crise en ce début de saison. Les graves blessures successives d’Antoine Mendy et de Moïse Bombito privent l’équipe de cadres essentiels. Pour aborder la réception de Lille dimanche prochain, l’entraîneur Olivier Pantaloni se retrouve coincé.

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Le coach ne compte plus que deux spécialistes du poste : Youssouf Ndayishimiye et Mohamed Abdelmonem en plus du jeune Xavier Mandza, âgé de seulement 17 ans. Alignés ensemble dans une défense à trois, samedi dernier, ces trois joueurs constituent l’unique solution du moment. L’arrivée du défenseur rennais de 26 ans offrirait ainsi une bouffée d’air frais indispensable aux Aiglons.