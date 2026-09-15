Accueil - Stade Rennais - Stade Rennais vs Sturm Graz : Le groupe de Rennes avec Lepaul et Dia

Le Stade Rennais retrouve l’Europe avec un groupe au complet. Aucun forfait ni suspension n’est enregistré.

Stade Rennais vs Sturm Graz : Haise dévoile son groupe

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Pour cette rentrée européenne, le Stade Rennais se déplace ce mercredi soir sur la pelouse du Sturm Graz à la Merkur Arena. Rennes retrouve la scène continentale après deux ans d’absence, fort d’une sixième place en Ligue 1 la saison passée.

Invaincus en quatre journées de championnat, les Bretons restent sur un succès marquant contre Marseille vendredi dernier. À l’inverse, le Sturm Graz aborde l’Europa League comme un lot de consolation après son élimination face à Fenerbahçe en qualifications de Ligue des Champions. Les Autrichiens, quatrièmes de Bundesliga autrichienne, reste eux aussi sur une victoire importante contre le LASK, leader du championnat.

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Franck Haise voyage avec un groupe au complet. Le coach rennais dispose de toutes ses armes pour ce premier duel de cette compétition européenne. Estéban Lepaul, la recrue Boulaye Dia, Djaoui Cissé et Alidu Seidu font bien le déplacement. La présence du défenseur ghanéen est confirmée, malgré des discussions en cours avec l’OGC Nice pour un transfert en tant que joker.

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Décisif lors de son entrée en jeu contre l’OM à la mi-temps, Mousa Al-Tamari postule à une titularisation. Ludovic Blas pourrait également débuter dans le onze de départ. Avec Sebastian Szymanski et Arnaud Nordin, l’encadrement technique a donc tout ce qu’il faut pour ramener les trois points à la maison.