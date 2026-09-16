Accueil - As Monaco - AS Monaco : Filipe Luis vole au secours de Paris Brunner

Auteur du but de l’AS Monaco à Strasbourg (1-1) samedi, Paris Brunner s’est retrouvé au cœur d’une polémique après avoir mimé un geste d’égorgement devant les supporters alsaciens. En conférence ce mercredi, Filipe Luis a reconnu l’erreur de son attaquant de 20 ans tout en rappelant qu’il était « très jeune ».

AS Monaco : Paris Brunner reconnaît son erreur

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Paris Brunner avait pourtant été l’un des principaux artisans du nul obtenu par l’AS Monaco à la Meinau. Alors que les Monégasques étaient menés au score, l’attaquant allemand a égalisé d’une superbe frappe lointaine lors de la quatrième journée de Ligue 1.

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Mais sa célébration a rapidement éclipsé son but. Face à la tribune strasbourgeoise, le joueur de 20 ans a mimé un geste d’égorgement avec son pouce sous la gorge. La scène a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, avant que Brunner ne présente ses excuses.

Le jeune Allemand avait expliqué en zone mixte avoir été visé par des insultes concernant sa famille. « Les supporters ont parlé de ma famille, de ma mère, de mon père. Je pouvais les voir (ceux qui insultaient). Il y a eu beaucoup d’émotions, surtout après un tir comme celui-là », avait-il déclaré. Il avait également reconnu : « Ce geste était maladroit et je n’aurais pas dû le faire. »

Filipe Luis rappelle que Brunner est encore jeune

Présent en conférence de presse ce mercredi, Filipe Luis est revenu sur cette séquence à deux jours de la réception du RC Lens. L’entraîneur de l’AS Monaco n’a pas cherché à minimiser le geste de son joueur, mais a insisté sur sa jeunesse et ses excuses rapides.

« C’est un garçon passionné, très intense. Il a fait une erreur au moment de sa célébration. Le club prend ce sujet très au sérieux. Lui aussi s’est directement excusé sur les réseaux sociaux juste après le match. Je sais, il sait, qu’il a fait une erreur. Il est jeune, on comprend, et ça n’arrivera plus », a expliqué le technicien brésilien.

Paris Brunner attend désormais la décision disciplinaire

La polémique pourrait toutefois avoir des conséquences sportives. Le Conseil National d’Éthique s’est auto-saisi de l’affaire et la commission de discipline de la Ligue doit examiner le dossier la semaine prochaine. Selon la qualification retenue, le joueur pourrait écoper d’une suspension.

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Filipe Luis assure que l’AS Monaco respectera la décision qui sera prise. « Il peut être suspendu et on respectera la décision de la commission de discipline mais on sait qu’il est très jeune. Il a fait une erreur et ce genre de choses arrive dans le football », a-t-il déclaré.

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L’entraîneur monégasque a toutefois rappelé les exigences qui entourent son jeune attaquant : « C’est un bon jeune, on l’aime tous. Ce n’est pas la première fois que ça arrive, et certainement pas la dernière avec d’autres joueurs. Mais on veut des comportements exemplaires des joueurs, notamment pour les enfants qui regardent. »