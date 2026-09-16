Besiktas-OM : Genesio a décidé, Antoine Valero écarté !

Bruno Genesio continue de faire ses choix à l’OM. Pour le choc contre Besiktas, l’entraîneur marseillais a décidé de se passer des services d’Antoine Valero. Cette décision provoque diverses interprétations.

OM : Genesio ne retient pas Antoine Valero contre Besiktas

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L’Olympique de Marseille ira défier le Besiktas jeudi en Ligue Europa avec un effectif restreint. Bruno Genesio fait face à un manque de profondeur sur son banc de touche. Les blessés Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi ne sont toujours pas sortis de l’infirmerie. L’hypothèse de voir de jeunes talents du centre de formation de l’OM pallier ces absences semblait évidente.

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Sauf que l’entraîneur marseillais a pris une décision surprenante en écartant Antoine Valero. Le journaliste Enzo Buonalana assure que l’attaquant de 19 ans ne s’envolera pas pour la Turquie. Il ne disputera pas non plus la rencontre avec l’équipe Pro 2 malgré une participation à la dernière séance d’entraînement collective de l’OM ce mercredi matin.

Antoine Valero qui a participé à l’entraînement avec les pros ce matin, ne sera finalement pas du déplacement en Turquie. Il ne prendra pas part non plus au match de la Pro 2. ❌



(@Enzobuonalana) #TeamOM pic.twitter.com/OiTm8lsrWe — Actu OM (@ActuO_M) September 16, 2026

« Antoine Valero qui s’est entraîné ce matin avec le groupe professionnel ne fera pas parti du déplacement en Turquie », a-t-il posté. Son absence interpelle de nombreux supporters et observateurs. Antoine Valero sort d’un exercice 2025-2026 impressionnant. Il a été buteur à 23 reprises toutes compétitions confondues, dont 15 réalisations en National U19.

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Le jeune attaquant formé au club incarnait pourtant une alternative offensive naturelle. Cette mise à l’écart inattendue interroge sur la gestion de Bruno Genesio concernant les jeunes talents de l’Olympique de Marseille.