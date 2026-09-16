Accueil - As Monaco - AS Monaco : Pluie de mauvaises nouvelles pour Filipe Luis avant Lens

L’AS Monaco devra composer avec plusieurs absences pour la réception du RC Lens, ce vendredi à 20h45 au Stade Louis-II. Filipe Luis a confirmé les forfaits de cinq joueurs, tandis que Folarin Balogun et Takumi Minamino restent incertains.

AS Monaco – RC Lens : Filipe Luis fait le point sur son groupe

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L’AS Monaco devra faire sans Ansu Fati, Mamadou Coulibaly, Stanis Idumbo, Jordan Teze et Anis Soubeir. Ce dernier est sorti blessé lors du match nul face à Strasbourg le week-end dernier et rejoint donc la liste des absents pour cette rencontre face aux Sang-et-Or.

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Deux autres joueurs pourraient en revanche effectuer leur retour. Folarin Balogun se rapproche progressivement d’un retour à la compétition après une fin de mercato mouvementée. « Folarin retrouve progressivement une bonne condition physique, jour après jour, et fait des sessions supplémentaires pour rattraper le retard », a expliqué Filipe Luis en conférence de presse. L’attaquant américain pourrait même être disponible dès vendredi, la décision finale revenant à son entraîneur.

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Takumi Minamino est également sur le chemin du retour après neuf mois loin des terrains en raison d’une rupture des ligaments croisés. Mais le technicien brésilien veut encore prendre son temps avec l’international japonais. « Je veux y aller step by step avec lui et être certain qu’il est à 100% physiquement et mentalement pour reprendre la compétition », a-t-il précisé.

Les absences obligent l’AS Monaco à s’adapter

Avec les forfaits de Coulibaly, Idumbo et Soubeir, l’AS Monaco est notamment diminuée sur les ailes. Filipe Luis pourrait donc adapter son animation offensive face à Lens, avec la possibilité d’évoluer à deux attaquants. « Nous devons nous adapter à la situation et évaluer quels sont les joueurs qui sont le plus en forme et qui sont susceptibles de répondre à notre plan de jeu face à Lens », a indiqué le coach monégasque.

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Deuxième de Ligue 1 avec dix points après quatre journées, l’AS Monaco reste invaincue avant cette dernière rencontre précédant la trêve internationale. Malgré le changement d’entraîneur à Lens après l’éviction de Dino Toppmöller, Filipe Luis s’attend à une opposition difficile. « Lens a un modèle et une façon de jouer très clairs. Je pense donc qu’ils vont continuer d’être très agressifs, très verticaux et dangereux en transition », a-t-il estimé.