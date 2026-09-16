Accueil - News-fil de l’actualité football - Mercato Stade Rennais : Feu vert pour le transfert d’Alidu Seidu

Alidu Seidu va bientôt quitter le Stade Rennais pour prendre la direction de Nice. Les négociations sont en bonne voie.

Mercato Stade Rennais : Nice proche de signer Alidu Seidu

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L’OGC Nice accélère sur la piste Alidu Seidu, selon L’Equipe. Les Aiglons avancent désormais dans les négociations avec le Stade Rennais pour attirer le roc ghanéen sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le groupe Ineos vient de valider le budget nécessaire à ce transfert.

Ce feu vert financier relance concrètement les discussions avec Rennes, bien que certains détails clés restent à régler. Les deux clubs négocient principalement la prise en charge du salaire d’Alidu Seidu pendant son prêt. Le montant et la nature de l’option d’achat font également l’objet de tractations intensives. De son côté, l’international ghanéen a déjà dit oui pour rejoindre les Aiglons, ce qui facilite les démarches.

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Antoine Mendy est coincé à l’infirmerie. Cette blessure contraint le Gym à recruter d’urgence un élément polyvalent, capable de jouer aussi bien dans l’axe que sur les deux côtés de la défense. Malgré l’avancement des négociations, Alidu Seidu continue d’honorer ses engagements bretons.

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Le défenseur de 26 ans a ainsi fait le voyage en Autriche pour affronter Sturm Graz en Ligue Europa. Son profil, sa grande polyvalence et sa parfaite connaissance de la Ligue 1 justifient pleinement l’insistance des Aiglons. Nice et Rennes doivent désormais trouver un terrain d’entente définitif sur les chiffres avant de pouvoir officialiser le transfert.