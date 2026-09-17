Accueil - OM - OM : Le onze probable de Genesio contre Besiktas

‎L’OM se déplace à Istanbul ce jeudi 17 septembre pour lancer sa campagne de Ligue Europa face au Besiktas. Après trois défaites consécutives en Ligue 1, Bruno Genesio devrait procéder à quelques ajustements, avec notamment une incertitude autour d’Angel Gomes et de Keyliane Abdallah.‎

‎OM : Un onze de Genesio très attendu à Istanbul

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Les dernières heures ont apporté davantage de matière sur les intentions de Bruno Genesio. Malgré sa volonté de faire tourner son effectif, l’entraîneur de l’OM devrait tout de même compter sur certaines certitudes. Comme possibilité, Amine Harit pourrait retrouver l’axe dans le milieu, tandis que Keyliane Abdallah pourrait profiter de cette redistribution des rôles, selon La Provence.

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‎Mais une autre tendance existe. Le onze attendu peut conserver une grande partie de l’ossature récemment utilisée en championnat, avec Jeffrey De Lange dans le but, Timothy Weah, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd et Emerson en défense. Pierre-Emile Højbjerg et Himad Abdelli sont également candidats pour débuter au milieu.

‎Genesio doit composer avec deux absences

‎Le technicien marseillais n’aura pas toutes ses cartes en main. Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi restent indisponibles, ce qui réduit sensiblement les solutions dans l’entrejeu. Le duo Højbjerg-Abdelli apparaît donc comme une option particulièrement crédible pour protéger la défense olympienne.

‎Surtout, Bruno Genesio a laissé entendre qu’il donnerait du temps de jeu à certains éléments moins utilisés. « Il est temps pour certains d’avoir une opportunité », a-t-il confié. Cette phrase ouvre la porte à plusieurs changements, même si l’entraîneur ne semble pas vouloir bouleverser toute son équipe avant un déplacement aussi exigeant.

Harit, Gomes, Abdallah : le vrai casse-tête

‎La principale interrogation se situe donc derrière Amine Gouiri. Igor Paixao conserve une place possible sur le côté gauche, tandis que Amine Harit et Angel Gomes sont en concurrence avec une éventuelle titularisation de Keyliane Abdallah. La Provence avait justement avancé l’hypothèse d’un Harit recentré en numéro 10 et d’Abdallah lancé côté droit.

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‎‎Le scénario envisagé dans la source fournie conduit ainsi à un 4-2-3-1 avec De Lange ; Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson ; Højbjerg, Abdelli ; Abdallah, Harit, Paixao ; Gouiri. Rien n’est toutefois définitivement arrêté avant l’annonce officielle des compositions.

‎Un calendrier qui pousse Genesio à trancher

‎Cette rencontre arrive dans une séquence particulièrement dense. L’OM affrontera ensuite le PSG en championnat, seulement quelques jours après son déplacement en Turquie. Le choix du onze ne relève donc pas seulement d’une question de forme.

Bruno Genesio doit aussi gérer les organismes, les absences et la nécessité de relancer une équipe battue trois fois de suite en Ligue 1. Le match contre Besiktas peut ainsi servir de laboratoire grandeur nature, mais sans filet : à Istanbul, chaque changement sera observé à la loupe.

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‎Onze probable de l’OM :

De Lange — Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson — Højbjerg, Abdelli — Abdallah, Harit, Paixao — Gouiri.