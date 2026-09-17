Accueil - PSG - PSG : Désiré Doué entre banc et prolongation, la vérité sur sa situation

‎‎Le PSG a laissé Désiré Doué sur le banc lors de ses deux dernières rencontres, d’abord contre le Slovan Bratislava puis face à Brest, dans un contexte de forte concurrence offensive. Malgré cette baisse de temps de jeu, l’international français et son entourage ne seraient pas préoccupés, tandis que des discussions autour d’une prolongation de son contrat ont débuté.

‎PSG : Désiré Doué face à une forte concurrence

La suite après cette publicité

‎La situation de Désiré Doué au PSG intrigue forcément après deux titularisations manquées consécutivement. Face au Slovan Bratislava en Ligue des champions, puis face au Stade Brestois en Ligue 1, Luis Enrique a privilégié d’autres associations offensives. À Brest, Ferran Torres, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia formaient notamment le trio de départ.

Lire aussi : PSG : Annonce inquiétante pour Désiré Doué

À voir

OM : Genesio recadre tout le monde avant Besiktas !

‎Mais le constat est moins alarmant qu’il n’y paraît. L’international français connaît un début de saison compliqué, notamment en raison du début très réussi de Ferran Torres. Mais selon L’Equipe, cette période ne traduit pas nécessairement une perte durable de statut pour l’ancien du Stade Rennais.

‎Surtout, aucun problème physique n’est actuellement avancé pour expliquer cette situation. L’entourage du joueur conserve donc sa sérénité et considère cette séquence comme une conséquence de la concurrence et des choix de Luis Enrique, plutôt que comme un déclassement définitif.

‎Ferran Torres a changé la donne

‎L’arrivée de Ferran Torres a considérablement densifié le secteur offensif parisien. L’Espagnol, capable d’évoluer à plusieurs postes selon Luis Enrique, s’est rapidement montré décisif et a marqué six fois lors de ses cinq premières apparitions avec le PSG, dont un triplé contre le Slovan Bratislava.

Lire aussi : PSG : Hallucinant ! Désiré Doué signe un contrat en or !

À voir

ASSE : Les supporters déclarés persona non grata à Metz

‎La concurrence est donc réelle. Mais elle ne concerne pas uniquement Doué : Dembélé et Kvaratskhelia restent des références offensives, tandis que Maghnes Akliouche et Mika Godts offrent également des solutions supplémentaires. Le contexte est suffisamment fourni pour transformer chaque composition en petit casse-tête pour Luis Enrique.

‎Paris veut sceller l’avenir de Doué

‎L’autre information importante concerne l’avenir contractuel de Désiré Doué. Arrivé du Stade Rennais en 2024, le joueur est actuellement lié au PSG jusqu’en juin 2029. Selon les informations rapportées par L’Équipe, des premiers échanges informels auraient déjà eu lieu autour d’une éventuelle prolongation.

‎Ce détail donne une autre lecture à sa situation actuelle. Un club qui souhaite sécuriser le contrat d’un jeune international ne semble pas, dans le même temps, préparer sa mise à l’écart. Il faut toutefois rester prudent : aucune nouvelle durée de contrat ni aucun accord définitif n’ont été annoncés à ce stade.

‎Doué face au vrai test : transformer la concurrence en réponse

‎À 21 ans, Désiré Doué aborde donc une période où chaque apparition compte. Son précédent exercice lui a permis de prendre une dimension considérable dans le projet parisien, mais la nouvelle concurrence impose désormais de confirmer cette place semaine après semaine. ‎Le prochain rendez-vous donnera peut-être davantage d’indications.

Lire la suite sur le PSG :

OM-PSG : Le CUP réclame son droit au Vélodrome !

PSG : Luis Enrique écarte encore Quentin Ndjantou du groupe

À voir

Stade Rennais : Thomasson tire la sonnette d’alarme après Sturm Graz

Doué ne manifeste pas d’inquiétude particulière et reste convaincu de pouvoir inverser la tendance. Une réaction sur le terrain aurait évidemment plus de poids que toutes les spéculations autour de son statut. Car à Paris, le banc peut parfois être une punition… ou simplement une parenthèse avant le prochain coup d’éclat.