OM : Genesio recadre tout le monde avant Besiktas !

‎À la veille du déplacement de l’OM à Besiktas en Ligue Europa, Bruno Genesio a clarifié le discours autour des ambitions marseillaises et du contexte financier du club. L’entraîneur olympien a également confirmé un turn-over important pour cette rencontre, avant le choc contre le PSG dimanche.

OM : Une mise au point qui remet les ambitions marseillaises au centre

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‎Bruno Genesio n’a pas cherché à esquiver le sujet. Après ses déclarations tenues à la suite de la défaite contre Rennes, le technicien marseillais a profité de sa conférence de presse avant Besiktas pour préciser sa lecture de la situation. Son discours repose sur une priorité : redresser les finances du club avant de retrouver progressivement les ambitions sportives affichées par l’OM.

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‎Le constat est directement lié au mercato et aux contraintes imposées au club. Genesio rappelle que la mise en conformité financière a entraîné plusieurs départs, sans arrivée en contrepartie. « Le 1er objectif a été de se mettre en conformité avec les instances financières. Ça a provoqué des départs pour zéro recrue. À partir de là, il faut de la lucidité », a-t-il expliqué. Une sortie qui ressemble moins à une excuse qu’à une photographie de la situation actuelle.

‎Genesio demande du temps, mais refuse de baisser les bras

‎Le coach marseillais assume son rôle tout en reconnaissant que les difficultés financières ont des conséquences directes sur le terrain. Il assure être sur la même ligne que son président et Gregory Lorenzi, tout en appelant à davantage de patience autour du projet olympien.

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‎« Peut-être qu’il faudra un peu de temps pour retrouver l’OM qu’on souhaite tous retrouver », a déclaré Genesio, tout en remerciant les supporters pour leur comportement à Rennes. Le message est clair : le club traverse une phase de transition et son entraîneur ne souhaite pas masquer les difficultés derrière une communication artificiellement ambitieuse.

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‎Pour autant, le technicien refuse catégoriquement l’idée de se protéger derrière le contexte. « Ce n’est pas non plus, comme j’ai pu le lire, ouvrir un parapluie ou chercher des excuses. C’est une analyse lucide. J’ai toujours assumé mes responsabilités comme coach », a-t-il martelé. Le ton est posé, mais le rappel à l’ordre est bien réel.

‎À Istanbul, une équipe remaniée sans abandonner l’Europe

‎Face à Besiktas, Bruno Genesio va également modifier son onze. Plusieurs joueurs disposant d’un temps de jeu limité devraient obtenir leur chance, même si l’entraîneur ne prévoit pas de remplacer intégralement l’équipe alignée contre Rennes. ‎« Il n’y aura pas 11 joueurs différents par rapport à Rennes, mais un mélange équilibré », a précisé Genesio.

Cette décision s’explique notamment par l’enchaînement des rendez-vous, puisque l’Olympique de Marseille recevra le PSG dès dimanche. L’objectif est donc de préserver certains organismes tout en maintenant une équipe capable de défendre les intérêts marseillais en Turquie.

‎Ligue Europa, PSG : Marseille doit gérer deux fronts

‎Le choix du turn-over pourrait rapidement être interprété comme une priorité donnée au Classique. Genesio s’est chargé d’écarter cette lecture. Pour lui, la Ligue Europa reste un objectif sportif et une occasion de remettre son groupe sur de bons rails. ‎« On va la jouer à fond. Je l’ai toujours fait avec mes clubs quand on était en Europe », a-t-il assuré.

Avant d’ajouter : « Cette compétition peut nous permettre de retrouver de la confiance. » Le déplacement à Besiktas prend donc une dimension particulière pour un OM en quête de repères. ‎Le contexte donne aussi du poids à cette gestion d’effectif. Après Rennes, Besiktas puis le PSG attendent les Marseillais en quelques jours. Dans un groupe quantitativement limité par les choix opérés lors du mercato, chaque joueur utilisé aura donc une responsabilité accrue.

‎Le pari de Genesio : préserver sans renoncer

‎Cette séquence illustre surtout le dilemme auquel l’Olympique de Marseille est confronté. Le club doit composer avec les impératifs financiers évoqués par son entraîneur, tout en disputant une compétition européenne et en préparant un Classique toujours très attendu. Le moindre choix de composition peut ainsi être scruté à la loupe.

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‎Genesio tente de résoudre cette équation en impliquant davantage de joueurs sans sacrifier la Ligue Europa. « Peu importe l’équipe demain, ce ne sera pas une équipe pour dire qu’on lâche le match parce qu’il y a le Classique dimanche », a-t-il prévenu. À Besiktas, Marseille devra donc montrer si cette gestion minutieuse peut produire autre chose qu’une simple rotation : une première réponse sportive à une période où les certitudes se font rares.