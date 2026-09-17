Accueil - News-fil de l’actualité football - Rayan Djédjé dans le top 10 des joueurs français libres de tout contrat

Mise à jour du 17 septembre 2026 : les situations contractuelles des dix joueurs français les plus prometteurs ci-dessous ont été contrôlées par la rédaction de Foot Sur 7.

Les mercatos d’été ont maintenant refermé leurs portes dans la plupart des grands championnats, mais plusieurs joueurs français libres attendent toujours des propositions pour rebondir. La rédaction a passé au crible les joueurs français sans club avec un âge allant de 22 à 29 ans. Nous n’avons gardé que des profils ayant déjà une vraie expérience professionnelle qui peuvent rendre des services en Ligue 1 et en Ligue 2.

Top 10 des joueurs français libres de tout contrat

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Rayan Djédjé est le seul défenseur de la liste. Un joueur sans contrat représente une solution rapide et peu coûteuse pour un club touché par des blessures en début de saison, puisqu’aucune indemnité de transfert n’est à verser. Voici le profil de chacun.

Rayan Djédjé, le seul défenseur du top 10 des joueurs français libres

Rayan Djédjé sous le maillot de Sacramento Republic FC.

Rayan Djédjé (25 ans) est un joueur polyvalent capable d’occuper tous les postes en défense. Son impact défensif lors des grands matchs est indéniable. Né le 4 juillet 2001 à Montpellier, ce droitier d’1,86 m possède une excellente condition physique et détient la double nationalité française et ivoirienne. Libre de tout contrat depuis le 26 février 2026, son poste de prédilection est l’axe de la défense, mais il peut également évoluer comme milieu défensif.

Formé au FC Metz et passé par la première division belge

Rayan Djédjé a fait ses classes à l’AS Boulogne-Billancourt puis au centre de formation du FC Metz, de 2014 à 2019. Il a ensuite évolué en National 3 avec la réserve messine où il a disputé 11 matchs lors de la saison 2019-2020.

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En février 2021, le FC Metz prête Rayan Djédjé au RFC Seraing. Il a aidé le club belge à décrocher cette saison-là sa montée en Jupiler Pro League, et le défenseur était sur le terrain lors du match de barrage qui a validé l’accession. L’année suivante, il joue sept rencontres de première division belge et une de Coupe de Belgique, avant de quitter Metz à l’été 2022, au terme de son contrat.

Direction les États-Unis : des statistiques défensives solides

Rayan Djédjé rejoint les Charlotte Independence (USL League One, troisième niveau américain) en juin 2023, comme nous l’avions raconté au moment de sa signature aux États-Unis. Pour sa première demi-saison, il marque 2 buts (le second dès juillet) et délivre 2 passes décisives en 12 matchs de championnat.

C’est en 2024 que son profil prend de l’épaisseur. Sur 20 matchs et plus de 1 500 minutes, Rayan affiche des chiffres qui parlent pour lui :

30 interceptions, quatrième total de toute la USL League One

79 dégagements, 27 tacles réussis et 16 tirs contrés, à chaque fois dans le top 2 de son équipe

5 des 7 clean sheets de Charlotte obtenus avec lui sur le terrain

il a marqué lors de sa première titularisation à Rhode Island FC en US Open Cup, après 120 minutes de jeu

Ces performances du Franco-Ivoirien convainquent Sacramento Republic FC, un cran au-dessus en USL Championship. Le transfert est officialisé le 14 février 2025. Le directeur général du club, Todd Dunivant, souligne alors la qualité montrée par le Français à Charlotte et la polyvalence qu’il apportera au milieu comme en défense.

Une finale de Coupe avec Sacramento, puis un retour en France

Sous le maillot de Sacramento, Rayan Djédjé dispute 12 matchs, dont la finale de la USL Jägermeister Cup perdue 1-0 face à Hartford Athletic le 5 octobre 2025. Il totalise 37 dégagements et participe à 6 clean sheets sur la période.

Son départ n’a rien de sportif. Le 26 février 2026, le club et le joueur résilient le contrat d’un commun accord. L’entraîneur Neill Collins explique que « des problèmes personnels imprévus ont conduit à cette décision, afin que Rayan Djédjé puisse rester en France, près de sa famille ». Le technicien précise que « Sacramento espérait prolonger l’apport du défenseur sur une deuxième saison. »

Pourquoi les clubs doivent s’intéresser à Rayan Djédjé

En carrière, Rayan Djédjé compte 83 matchs officiels et 5 557 minutes de jeu, en France, en Belgique et aux États-Unis. Pour un club de Ligue 2, de National ou d’un championnat étranger, les arguments ne manquent pas.

La polyvalence : défenseur central de formation, il a aussi été utilisé au milieu défensif

: défenseur central de formation, il a aussi été utilisé au milieu défensif La lecture du jeu : ses 30 interceptions en 2024 le placent parmi les meilleurs de son championnat dans ce registre

: ses 30 interceptions en 2024 le placent parmi les meilleurs de son championnat dans ce registre Plusieurs cultures de jeu : formation française, passage en D1 belge, trois saisons dans le football américain

: formation française, passage en D1 belge, trois saisons dans le football américain Un coût maîtrisé : sa valeur marchande est estimée à 100 000 euros et aucune indemnité de transfert n’est due

: sa valeur marchande est estimée à 100 000 euros et aucune indemnité de transfert n’est due La disponibilité : installé en France, il peut s’engager sans délai

À 25 ans, Rayan Djédjé arrive à l’âge où un défenseur central gagne en régularité. Parmi les joueurs français libres, c’est le profil défensif le plus complet que nous ayons identifié. Il est représenté par l’agence Initium Elite.

Nom et prénoms Âge Poste Dernier club Rayan Djédjé 25 ans Défenseur central Sacramento Republic FC Tanguy Ndombélé 29 ans Milieu central OGC Nice Owen Maës 27 ans Milieu offensif RAAL La Louvière Omar El Manssouri 25 ans Milieu offensif FC Koper Rayan Slimani 23 ans Milieu central Bourg-Péronnas Billal El Kaddouri 24 ans Ailier droit SC Aubagne Air Bel Hussayn Touati 24 ans Ailier droit FK Oleksandriya William Benard 23 ans Milieu central Stade Lavallois Aurélien Nguiamba 27 ans Milieu défensif Arka Gdynia Andy Pembélé 26 ans Ailier droit Bourg-Péronnas

Les neuf autres joueurs français libres du top 10

Les neuf profils suivants sont des milieux de terrain ou des joueurs offensifs, tous âgés de 22 à 29 ans et sans club au 17 septembre 2026.

Tanguy Ndombélé (29 ans, milieu central, ex-OGC Nice)

Tanguy Ndombélé est le nom le plus connu de cette liste de joueurs français libres. Né le 28 décembre 1996 à Longjumeau, il compte 7 sélections en équipe de France entre 2018 et 2021. Révélé à Amiens puis à l’Olympique Lyonnais, Tanguy Ndombélé a rejoint Tottenham en 2019 pour un transfert record à l’époque pour le club londonien. Lors de ses prêts, il a été sacré champion d’Italie avec Naples en 2023, puis champion de Turquie avec Galatasaray en 2024.

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Arrivé libre à l’OGC Nice en juillet 2024 pour deux saisons, il n’a pas été prolongé et se retrouve sans club depuis le 1er juillet 2026. À sa signature, le directeur sportif niçois Florian Maurice le décrivait en ces termes : « Tanguy est un joueur différent. » Fin août 2026, son nom a été associé à l’Olympique de Marseille, sans signature officialisée à ce jour.

Owen Maës (27 ans, milieu offensif, ex-RAAL La Louvière)

Owen Maës est un milieu offensif né le 24 septembre 1998, formé à Caen, Lens et Monaco. Après le Red Star et Sedan, Owen Maës s’est installé en Belgique, à La Louvière, en 2023. Il y a accompagné l’ascension du club jusqu’à la Jupiler Pro League. Il quitte la RAAL en juin 2026 après 71 rencontres disputées sous le maillot louviérois.

Omar El Manssouri (25 ans, milieu offensif, ex-FC Koper)

Omar El Manssouri est un milieu offensif franco-marocain né à Strasbourg. Passé par les réserves du RC Strasbourg et de Guingamp, il s’est révélé en Slovénie avec le FC Koper. Sur la première partie de saison 2024-2025, Omar El Manssouri a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 18 matchs, alors que Koper pointait à la troisième place du championnat. Plusieurs clubs, dont l’AS Saint-Étienne et Montpellier, avaient alors été cités parmi ses courtisans. Après un prêt à Al-Batin, en Arabie saoudite, il a été libéré par Koper le 25 août 2026.

Rayan Slimani (23 ans, milieu central, ex-Bourg-Péronnas)

Rayan Slimani est un milieu central gaucher de 1,74 m, né le 3 août 2003. Formé au Red Star, où il a passé neuf ans et signé son premier contrat professionnel à 19 ans, Rayan Slimani a été transféré à Bourg-Péronnas en septembre 2025. Il y a joué 26 matchs pour 2 buts et 1 passe décisive lors de la saison 2025-2026. Il est libre depuis le 1er juillet 2026, ce qui en fait l’un des plus jeunes joueurs français libres de notre sélection.

Billal El Kaddouri (24 ans, ailier droit, ex-SC Aubagne Air Bel)

Billal El Kaddouri est un ailier droit de 1,82 m né le 10 mars 2002. Il a découvert le National avec les Chamois Niortais en 2023-2024 avant de rejoindre Aubagne à l’été 2024. Billal El Kaddouri a pris part à 31 matchs de Ligue 3 lors de la saison 2025-2026 et a figuré dans l’équipe type de la 8e journée de National. Il est sans contrat depuis le 1er juillet 2026.

Hussayn Touati (24 ans, ailier droit, ex-FK Oleksandriya)

Hussayn Touati est un ailier né le 3 octobre 2001 à Pontoise, passé par les centres de formation de l’OL et du PSG. Avec le Servette FC, Hussayn Touati a joué 27 matchs pour 6 buts et 2 passes décisives, dont des rencontres de qualification pour la Ligue des champions et de Ligue Europa à l’automne 2023. À Neuchâtel Xamax, son entraîneur Uli Forte résumait son potentiel d’une formule : « Il sait tout faire. » Transféré en Ukraine en juillet 2025, il est libre depuis le 8 septembre 2026.

William Benard (23 ans, milieu, ex-Stade Lavallois)

William Benard est un milieu de terrain né le 27 avril 2003. Passé par l’AS Vitré, il a rejoint le Stade de Reims à 17 ans, puis le Stade Lavallois en 2023, où il a signé son premier contrat professionnel en octobre de la même année. Son entraîneur de l’époque, Olivier Frapolli, disait de lui : « C’est un garçon qui travaille énormément et qui a la plus grosse activité. » Le club a salué William Benard le 8 juin 2026, après trois saisons, pour « sa rigueur et sa détermination ».

Aurélien Nguiamba (27 ans, milieu défensif, ex-Arka Gdynia)

Aurélien Nguiamba est un milieu défensif né le 18 janvier 1999 à Colmar. Ancien international français de jeunes, il a porté le maillot bleu des moins de 16 ans aux moins de 19 ans. Formé à l’AS Nancy Lorraine, passé par le Gazélec Ajaccio et Spezia, Aurélien Nguiamba a été champion de Pologne avec le Jagiellonia Białystok en 2024, avant de disputer 9 matchs européens la saison suivante. Il a quitté l’Arka Gdynia après 30 matchs, à la suite de la relégation du club.

Andy Pembélé (26 ans, ailier droit, ex-Bourg-Péronnas)

Andy Pembélé est un ailier droit né le 4 juillet 2000 à Gonesse. Passé par le Paris FC, Rodez, le Stade Malherbe de Caen et l’US Créteil, où il a disputé 25 matchs en 2021-2022, Andy Pembélé totalise 71 matchs professionnels pour 5 buts et 2 passes décisives. Arrivé à Bourg-Péronnas en octobre 2025, il y a joué 13 matchs avant de se retrouver libre le 1er juillet 2026.

Tableau récapitulatif des joueurs français libres en septembre 2026

Joueur Âge Poste Dernier club Libre depuis Rayan Djédjé 25 ans Défenseur central Sacramento Republic FC 26 février 2026 Tanguy Ndombélé 29 ans Milieu central OGC Nice 1er juillet 2026 Owen Maës 27 ans Milieu offensif RAAL La Louvière 1er juillet 2026 Omar El Manssouri 25 ans Milieu offensif FC Koper 25 août 2026 Rayan Slimani 23 ans Milieu central Bourg-Péronnas 1er juillet 2026 Billal El Kaddouri 24 ans Ailier droit SC Aubagne Air Bel 1er juillet 2026 Hussayn Touati 24 ans Ailier droit FK Oleksandriya 8 septembre 2026 William Benard 23 ans Milieu central Stade Lavallois 1er juillet 2026 Aurélien Nguiamba 27 ans Milieu défensif Arka Gdynia 1er juillet 2026 Andy Pembélé 26 ans Ailier droit Bourg-Péronnas 1er juillet 2026

Ce tableau des joueurs français libres sera actualisé au fil des signatures.

FAQ sur les joueurs français libres

Quels sont les meilleurs joueurs français libres en septembre 2026 ?

Parmi les joueurs français libres de 22 à 29 ans, Foot Sur 7 a retenu Rayan Djédjé, Tanguy Ndombélé, Owen Maës, Omar El Manssouri, Rayan Slimani, Billal El Kaddouri, Hussayn Touati, William Benard, Aurélien Nguiamba et Andy Pembélé.

Qui est Rayan Djédjé ?

Rayan Djédjé est un défenseur central français de 25 ans, né à Montpellier et formé au FC Metz. Passé par le RFC Seraing, les Charlotte Independence et Sacramento Republic FC, il est libre de tout contrat depuis le 26 février 2026.

Rayan Djédjé peut-il signer après la fermeture du mercato ?

Oui. Un joueur libéré par son club avant la fin de la période de transferts peut, en règle générale, s’engager à tout moment de la saison, sous réserve des modalités propres à chaque fédération. C’est le cas de Rayan Djédjé, sans contrat depuis février 2026.

Dans quel club joue Tanguy Ndombélé ?

Tanguy Ndombélé n’a plus de club depuis la fin de son contrat avec l’OGC Nice, le 30 juin 2026. Le milieu de terrain de 29 ans compte 7 sélections en équipe de France.

Combien coûte un joueur français libre ?

Aucune indemnité de transfert n’est due pour un joueur libre. La négociation porte alors surtout sur le salaire, la durée du contrat et la prime à la signature.