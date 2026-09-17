Mercato Stade Rennais : Accord conclu, Alidu Seidu attendu à Nice  

Alidu Seidu est sur le point de rejoindre l’OGC Nice en tant que joker. Le Stade Rennais et le Gym ont trouvé un accord définitif ces dernières heures.

Alidu Seidu, une bonne affaire pour l’OGC Nice ?

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Nouvelle aventure pour Alidu Seidu. Le défenseur ghanéen prépare ses valises pour quitter le Stade Rennais FC. L’OGC Nice et le SRFC ont en effet conclu un accord, selon Ouest-France. Le joueur va donc rejoindre le club azuréen dans le cadre d’un prêt sec, dépourvu de toute option d’achat. Cette recrue est clairement une bonne affaire pour l’Gym, paralysé par ses contre-performances de ce début de saison.

L’opération s’est concrétisée ces dernières heures. Nice cherchait urgemment un renfort défensif suite à la blessure grave d’Antoine Mendy, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou. Face à cette absence prolongée, les dirigeants de l’OGC Nice ont ciblé le profil polyvalent de Seidu. Capable d’occuper l’axe de la défense ou de se positionner dans le couloir droit, l’international ghanéen apporte une solution immédiate et flexible au staff niçois.

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Mercredi soir, le joueur assistait encore à la rencontre du Stade Rennais face à Sturm Graz en Ligue Europa, un match nul sans but. Il a ensuite suivi le groupe breton jusqu’à Maribor pour un stage de préparation court. Ce séjour slovène prend fin plus tôt que prévu. Seidu quitte ses coéquipiers avant le déplacement prévu à Lyon samedi soir. Il s’envole directement vers la Côte d’Azur afin de passer la visite médicale préalable à la signature de son contrat.

Alidu Seidu était-il en difficulté à Rennes ?

Barré par une rude concurrence à Rennes, Alidu Seidu n’entre plus dans les plans du coach Franck Haise. Ce dernier fait confiance aux nouvelles recrues et aux cadres en pleine forme. Le Ghanéen devait quitter le club lors du mercato estival, mais aucun prétendant n’était passé à l’attaque. Le roc ghanéen est finalement resté en Bretagne.

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Cette saison, il n’a disputé la moindre minute de jeu avec les Rouge et Noir. Il cire le banc. Mais le Gym lui fait appel pour pallier l’absence d’Antoine Mendy cette saison. Il a dit oui pour pouvoir travailler et progresser. Les Aiglons ont reçu le feu de leur propriétaire et ont pu accélérer les pourparlers.

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Si sa visite médicale se passe bien, Alidu Seidu va signer son bail. Ce départ temporaire permet au joueur de retrouver du temps de jeu régulier au sein d’une formation ambitieuse de Ligue 1, tout en offrant aux Aiglons une alternative tactique précieuse pour stabiliser leur arrière-garde durant les prochaines échéances du championnat. Rennes libère ainsi un élément de son effectif sans compromettre l’avenir à long terme du joueur, conservé sous contrat.

L’OGC Nice va-t-il relancer Alidu Seidu ?

Alidu Seidu a la force dans les jambes et peut faire le job à Nice. Si les pépins physiques s’éloignent de lui, il pourra relever le défi. La saison dernière, une grave blessure l’a éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Il était obligé de passer sur le billard avant de revenir à la compétition. Ce qui a bloqué son élan. Depuis son retour, il n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau.

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Retenu avec le Ghana pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, Alidu Seidu n’a fait qu’une seule apparition avec les Black Stars. Sur Transfertmarkt, il vaut 6 millions d’euros. S’il arrive à montrer la gnaque sur la Côte d’Azur et convaincre Franck Haise, il pourra revenir au Roazhon Park à la fin de la saison et retrouver sa place. C’est le moment pour lui de prouver sa valeur. Le technicien niçois Olivier Pantaloni l’attend les bras ouverts. Il va certainement disputer le match face à Lille dimanche à Allianz Riviera.