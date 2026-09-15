Accueil - ASSE - ASSE – Metz : Les Grenats perdent leur invincibilité avant les Verts

Après son revers à Dunkerque (1-2), l’ASSE a vu son sans-faute prendre fin samedi, avant de voir Metz subir à son tour sa première défaite de la saison lundi soir contre le Red Star (0-1). Les deux équipes se retrouveront samedi à Saint-Symphorien pour la 7e journée de Ligue 2.

ASSE – Metz : Les Verts doivent relancer face à cette alerte

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Le déplacement à Metz arrive rapidement pour l’ASSE. Après cinq victoires consécutives pour commencer le championnat, les hommes d’Ian Cathro ont connu leur premier accroc à Dunkerque, alors qu’ils avaient jusque-là réalisé un départ parfait.

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Cette défaite ne laisse donc que peu de temps au staff stéphanois pour s’attarder sur ce revers. Dès samedi, les Verts auront l’occasion de montrer leur capacité à réagir et à conserver leurs principes malgré ce premier résultat négatif. Le rendez-vous à Saint-Symphorien constituera ainsi une nouvelle étape importante dans leur début de saison. Les Verts disposent ainsi d’une nouvelle occasion de confirmer leur début de championnat.

Metz sous pression après sa première défaite

Le FC Metz n’arrivera toutefois pas à cette rencontre avec la même dynamique qu’espérée quelques jours plus tôt. Encore invaincus avant leur déplacement à Bauer, les Grenats ont finalement été battus par le Red Star (0-1) en clôture de la 6e journée. Cette défaite permet surtout à l’ASSE de ne pas voir Metz profiter pleinement de son faux pas à Dunkerque.

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La rencontre de samedi opposera donc deux équipes qui viennent de connaître leur première défaite de la saison. Pour l’AS Saint-Etienne, l’enjeu sera de repartir immédiatement après l’arrêt de sa série de cinq victoires, tandis que Metz cherchera à retrouver la dynamique qui l’avait permis de faire trois matchs nuls et deux victoires lors des cinq premières journées du championnat.