Accueil - OM - OM : Marseille en crise de résultats, Bruno Genesio bientôt limogé ?

Plus rien ne va à Marseille. L’OM prend l’eau face à Besiktas et s’enfonce totalement dans la crise. Le coach Bruno Genesio serait désormais en danger.

OM : Bruno Genesio sous pression à Marseille ?

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L’OM a vécu l’enfer sur la pelouse turque. Balayé sans ménagement (1-4) par Besiktas lors de la première journée d’Europa League, l’Olympique de Marseille s’enfonce dans une crise qui menace désormais toute sa saison, selon l’insider Khal.

Pour stopper l’hémorragie après une série noire, Bruno Genesio a tenté un pari tactique. Il a injecté du sang neuf, alignant un onze inattendu dès le coup d’envoi. Le remède a totalement échoué. Pris à la gorge par un pressing asphyxiant, les Marseillais ont rapidement cédé sous les assauts adverses. Fakili, l’ancien Clermontois, a débloqué la situation d’une frappe croisée chirurgicale au terme d’une séquence collective parfaite (1-0, 16e).

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L’OM n’a pas abdiqué immédiatement. Portés par un sursaut d’orgueil, les visiteurs ont réagi dans la foulée. Abdelli a délivré une passe lumineuse dans le dos de la défense pour lancer Abdallah. Plein de sang-froid, le jeune attaquant s’est infiltré dans la zone de vérité avant de tromper Nubel d’un tir du pied gauche (1-1, 30e). Ce coup d’éclat offrait un répit inespéré à la pause.

L’OM en difficulté à Besiktas ?

L’illusion a vite disparu au retour des vestiaires. Le piège turc s’est refermé sur des Phocéens incapables de maintenir le rythme. À la 56e minute, décalé par Kokcu, Cerny a ajusté une frappe enroulée qui a frappé le poteau avant d’entrer (2-1). 60e minute : Murillo, ancien de la maison marseillaise, a enfoncé le clou d’une tête imparable (3-1). 81e minute : Poku a définitivement scellé le naufrage sur un contre dévastateur (4-1).

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Totalement aux abois, Marseille n’a pas trouvé le ressort mental pour répliquer. Cette défaite cuisante confirme les lacunes actuelles du groupe. Le néant tactique constaté en seconde période inquiète autant que le manque de hargne défensive.

Bruno Genesio en danger à Marseille ?

La situation devient critique. Enchaînant un quatrième revers consécutif toutes compétitions confondues, Marseille glisse dangereusement vers les profondeurs du classement européen. Le doute s’installe partout. Les repères tactiques s’effacent, la confiance s’évapore et la pression monte d’un cran.

Le calendrier ne laisse aucun répit aux hommes de Genesio. Le Classique face au Paris Saint-Germain se dresse dès ce dimanche au Vélodrome. Une réaction s’impose face au rival historique pour éviter un effondrement complet et passer la trêve internationale dans un climat délétère. La crise guette le club si l’étincelle ne revient pas immédiatement.

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Le coach Bruno Genesio est en danger. Si les mauvais résultats continuent, il pourrait perdre son poste. Face au PSG en pleine forme, on se dirige vers une défaite inévitable des Marseillais. Les dirigeants marseillais pourraient chercher un nouveau technicien durant la trêve.