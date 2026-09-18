Accueil - OM - OM : Genesio révèle les vrais problèmes après le naufrage à Besiktas

L’OM a lourdement chuté sur la pelouse du Besiktas lors de son entrée en Ligue Europa. Après ce revers 4-1, Bruno Genesio a mis en avant les erreurs défensives, les difficultés collectives et la fragilité mentale de son équipe, désormais battue quatre fois de suite.

Besiktas-OM : Une seconde période qui a tout fait basculer ?

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Le scénario avait pourtant laissé une porte entrouverte à Marseille. Après une première période disputée, l’OM a progressivement perdu le fil au retour des vestiaires avant de sombrer dans une rencontre qui lui échappait. Le deuxième but du Besiktas a marqué un tournant, puis les Phocéens ont concédé deux nouvelles réalisations pour finalement s’incliner 4-1. Au micro de Canal+, Bruno Genesio n’a pas cherché à masquer les insuffisances de son équipe.

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« À ce niveau-là, on ne peut pas faire autant d’erreurs sans être sanctionné », a expliqué l’entraîneur marseillais, avant de constater que son équipe avait « fait jeu égal » en première période puis s’était effondrée après le deuxième but.

Des Phocéens dans leurs travers, match après match ?

Le constat dressé par Bruno Genesio dépasse donc largement cette soirée européenne. L’entraîneur marseillais a relevé une tendance qui se répète : Marseille parvient à rester dans le match avant de perdre progressivement sa structure et son efficacité collective. Cette fois encore, les coups de pied arrêtés ont lourdement sanctionné les Olympiens.

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« On prend ce deuxième but sur une touche, le troisième sur un corner », a souligné Genesio. Pour lui, ces situations illustrent les manques actuels de son équipe. Il a également évoqué une organisation qui se délite au fil des minutes, avec une protection défensive devenue insuffisante et un collectif qui ne se déplace plus suffisamment ensemble.

Quatre défaites avant le Classique, Marseille déjà condamné avant PSG ?

Cette défaite porte à quatre la série de revers de l’OM toutes compétitions confondues, après celles enregistrées contre l’AS Monaco, le Paris FC et le Stade Rennais. Le calendrier ajoute immédiatement une difficulté majeure puisque le PSG doit se présenter au Vélodrome trois jours après cette désillusion européenne.

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Genesio sait surtout que le problème ne se réglera pas avec une simple retouche. « C’est à nous de trouver des solutions », a-t-il reconnu devant les caméras de Canal+. Et le technicien a livré une conclusion particulièrement révélatrice de son ressenti : « C’est sûr que ce ne sont pas les meilleurs moments de ma carrière. »

Le collectif, le vrai chantier de Genesio à Marseille ?

L’intérêt de cette sortie de Genesio réside dans la précision de son diagnostic. Il ne s’est pas limité au résultat ou au manque d’efficacité offensive : il a insisté sur la perte d’organisation tactique, l’absence de protection devant la défense et les difficultés à rester compact lorsque la rencontre se complique.

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Pour l’OM, l’urgence est donc autant collective que comptable. La réception du PSG arrive très tôt, avant une trêve internationale qui offrira ensuite du temps pour travailler. Mais avant de penser au long terme, Marseille devra surtout retrouver une structure capable de tenir lorsque le match bascule. À Besiktas, cette résistance a disparu en quelques minutes. Et la sanction, elle, a été particulièrement lourde.

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Quatre défaites de suite avant d’affronter le Paris Saint-Germain, c’est plus qu’une alerte pour l’Olympique de Marseille. Une nouvelle contreperformance pourrait foncer davantage les Phocéens dans une crise, qui ne fait que commencer. Difficile d’imaginer jusqu’à quand Genesio pourra résister à la tempête.