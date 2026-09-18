RC Lens : Quatre forfaits annoncés, Ganiou incertain pour Monaco

Pour son déplacement à Monaco ce vendredi à 20h45, lors de la 5e journée de Ligue 1, le RC Lens devra composer sans Saud Abdulhamid, Samson Baidoo, Yassine Titraoui et Maik Nawrocki, toujours indisponibles. Ismaëlo Ganiou reste incertain après sa blessure à la hanche contre le Slavia Prague.

RC Lens : Qui seront les absences face à Monaco ?

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Yannick Cahuzac ne disposera pas d’un groupe au complet pour son premier match comme entraîneur principal du RC Lens. Quatre joueurs sont d’ores et déjà forfaits pour le déplacement en Principauté. En conférence de presse ce jeudi, Yannick fait le point.

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Saud Abdulhamid et Samson Baidoo poursuivent leur réathlétisation et ne sont donc pas encore en mesure de reprendre la compétition. Le latéral saoudien reste éloigné du groupe après la grosse béquille qui l’a privé des dernières rencontres, tandis que Baidoo n’a toujours pas retrouvé les terrains depuis la préparation. Yassine Titraoui est lui aussi indisponible. Le milieu lensois poursuit ses soins après sa blessure aux ischiojambiers. À cette liste s’ajoute Maik Nawrocki, également absent pour cette rencontre.

Ganiou peut-il finalement tenir sa place à Monaco ?

La principale incertitude concerne Ismaëlo Ganiou. Le défenseur central de 21 ans avait été touché à une hanche lors du déplacement à Prague face au Slavia, en Ligue des champions. Sorti en fin de rencontre, il avait ensuite manqué le déplacement au Mans, conclu sur un match nul (2-2).

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Sa situation a toutefois évolué favorablement cette semaine. Ganiou a participé à l’entraînement de jeudi, ce qui lui laisse une possibilité de figurer dans le groupe pour Monaco. Yannick Cahuzac a néanmoins parlé d’une petite incertitude concernant sa présence. Le staff lensois devait donc encore effectuer un dernier point avant de prendre une décision. Pré convoqué pour la première liste de l’équipe de France de Zinédine Zidane, Ganiou devra patienter jusqu’au dernier moment pour savoir s’il pourra retrouver la compétition.

Où en est Jean Clair Todibo ?

Dans ce contexte, Jean Clair Todibo représente une autre évolution positive pour le RC Lens. Le défenseur central, dont la préparation a été tronquée, a effectué ses premières minutes sous le maillot lensois lors du déplacement au Mans. Il avait disputé environ 36 minutes en Sarthe avant de poursuivre son travail à l’entraînement.

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