Accueil - RC Lens - Mercato : Coup de tonnerre, le RC Lens vire Dino Toppmöller

Le premier entraîneur de la saison à être licencié en Ligue 1 est celui du RC Lens. Après seulement quatre matchs de championnat, Dino Toppmöller a été démis de ses fonctions par les Sang et Or.

Mercato RC Lens : Dino Toppmöller ne sera pas sur le banc à Monaco

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D’après les dernières informations du journal L’Équipe, l’entraîneur du RC Lens, Dino Toppmöller, va être démis de ses fonctions, un mois seulement après son arrivée dans le Nord de la France. Un divorce express après seulement quatre matchs de Ligue 1, une victoire en Ligue des Champions et un succès en Trophée des Champions face au Paris Saint-Germain.

Le technicien allemand ne sera donc pas sur le banc lensois vendredi soir à Monaco, en ouverture de la cinquième journée du championnat. Si la rapidité de la décision peut surprendre, avant une trêve internationale de trois semaines, qui commencera après le match à Monaco, selon La Voix du Nord, la semaine a été très compliquée en interne.

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La crise avait déjà couvé, forte, toute la soirée après la défaite contre le FC Lorient (0-1). Les doutes sur le manque de maîtrise notamment, apparus dès le match de préparation contre Sunderland, n’ont jamais été réellement levés, et pas à Strasbourg, avant Lorient.

Au sein du club, une sorte de « deadline » planait sur le comportement de l’équipe à Prague en Ligue des champions puis au Mans. Si Florian Thauvin et ses coéquipiers étaient revenus deux fois au score l’emportant même face au Slavia, le jeu, son manque de liant, d’automatismes, comme l’adhésion des joueurs à un projet de jeu jugé peu lisible interpellaient.

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Certains joueurs se seraient plaints du contenu tactique comme physique de certaines séances. Une solution interne devrait rapidement être officialisée afin de bien préparer le déplacement en Principauté.

Yannick Cahuzac pour Dino Toppmöller

Toujours selon L’Équipe, les dirigeants du RC Lens « pourraient alors faire confiance à Yannick Cahuzac, adjoint de Dino Toppmöller depuis le début de la saison, et pressenti depuis de nombreuses semaines pour devenir le futur numéro 1 du club.

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Le RC Lens n’aurait alors attendu qu’un petit mois de compétition pour passer à l’acte. De façon temporaire, c’est au moins lui qui devrait diriger la rencontre en principauté avec Bilal Hamdi. » Une information que recoupe La Voix du Nord. Le quotidien local évoque déjà le possible successeur.

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Yannick Cahuzac, dont le nom circule, n’est toutefois pas encore titulaire du brevet d’entraîneur professionnel de football. Un diplôme qu’il serait actuellement en train de se préparer à passer.