Accueil - FC Nantes - FC Nantes : Kita prêt à vendre, mais à quel prix ? La réponse

‎‎Waldemar Kita a ouvert la porte à une éventuelle vente du FC Nantes, alors que le club vient de connaître une nouvelle relégation en Ligue 2. Le président nantais assure que plusieurs pistes existent, mais aucun montant de rachat n’a encore été fixé.

‎‎Vente FC Nantes : Une porte entrouverte vers la sortie pour Kita

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‎‎Depuis près de vingt ans, Waldemar Kita est indissociable du FC Nantes. Mais son avenir à la tête du club pourrait désormais dépendre de l’arrivée d’un repreneur suffisamment convaincant. Dans un entretien accordé à Presse Océan, le dirigeant a indiqué que des discussions pourraient s’engager si des propositions sérieuses se présentaient.

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‎‎Le dossier reste toutefois très flou. Trois offres ont été évoquées, mais aucune n’aurait encore débouché sur une proposition financière concrète. Autrement dit, le scénario d’une vente existe, mais il n’y a pour l’instant ni accord, ni prix arrêté, ni calendrier précis pour un éventuel changement de propriétaire.

‎‎Le chiffre qui ne raconte pas toute l’histoire

‎‎Les chiffres de la participation de Waldemar Kita dans le capital nantais permettent de mieux mesurer son poids dans la société. Selon Sportune, l’homme d’affaires détient directement 99,98 % du capital et des droits de vote, sur un capital social fixé à 2,45 millions d’euros. Cette participation représente donc environ 2,4495 millions d’euros en valeur nominale.

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‎Attention toutefois au piège comptable : ce chiffre ne correspond absolument pas au montant qu’un acheteur devrait nécessairement débourser. La valeur d’une entreprise sportive dépend de ses actifs, de ses revenus, de ses dettes, de ses perspectives et, surtout, de la volonté du vendeur de conclure.

‎‎Après la Ligue 1, la valeur change de visage

‎‎La relégation du FC Nantes en Ligue 2 pèse forcément dans l’équation. Moins de visibilité, revenus audiovisuels différents et perspectives sportives moins avantageuses peuvent modifier l’attractivité économique du club. C’est précisément sur ce terrain que Waldemar Kita reste prudent lorsqu’il évoque la valeur de son bien.

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‎‎Interrogé par Presse Océan, le président nantais a résumé l’incertitude en une formule particulièrement directe : « Ça peut valoir zéro comme ça peut valoir beaucoup. Maintenant, le prix n’est plus le même depuis qu’il est descendu en L2. » Une déclaration qui dit beaucoup. Elle confirme surtout qu’il n’existe pas, à ce stade, de montant public permettant de parler d’une vente imminente.

‎‎Ce que vingt ans de présidence changent dans l’équation

‎‎L’histoire récente du FC Nantes complique encore l’évaluation. Depuis l’arrivée de Waldemar Kita, le club a connu un retour en Ligue 1, remporté la Coupe de France en 2022 et retrouvé une scène européenne avec la Ligue Europa. Mais deux relégations en Ligue 2, dont celle du printemps 2026, ont aussi marqué cette longue période.‎

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‎Le futur repreneur devra donc acheter bien plus qu’une simple participation inscrite dans les comptes. Il devra reprendre un club avec son patrimoine sportif, son centre de formation, ses infrastructures, sa marque, son public et ses contraintes économiques. C’est là que le fameux chiffre de 2,45 millions d’euros cesse d’être pertinent : il décrit le capital social, pas le prix d’une transaction.