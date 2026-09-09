OM : Un scandale inattendu éclate à Marseille !

Battu sur le terrain par le Paris FC, l’OM doit encore faire face à un scandale. Le club phocéen a d’ailleurs réagi mardi après le témoignage d’une supportrice qui affirme avoir subi une agression sexuelle dans les tribunes du Vélodrome lors de la rencontre face au Paris FC.

‎‎OM : Une soirée au Vélodrome brutalement assombrie

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‎‎La rencontre OM-Paris FC, remportée 3-2 par les visiteurs, a laissé un goût particulièrement amer à une supportrice marseillaise. Abonnée depuis vingt ans et présente dans le Virage Nord avec son père, elle raconte dans une vidéo publiée sur TikTok avoir senti à plusieurs reprises quelque chose l’effleurer alors qu’un homme se trouvait derrière elle.

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‎‎Son récit devient particulièrement glaçant lorsqu’elle explique avoir découvert des traces sur ses vêtements. « C’était bien quelqu’un qui m’avait agressée », affirme-t-elle, après avoir compris ce qui, selon elle, venait de se produire. Elle dit ensuite avoir sollicité la sécurité du stade avant de contacter la police et le groupe de supporters des Dodgers.

‎‎Le témoignage qui oblige Marseille à réagir

‎‎La gravité des accusations a rapidement dépassé le cadre des réseaux sociaux. RMC Sport, qui a sollicité l’Olympique de Marseille, rapporte la réaction du club, lequel indique avoir été informé de « faits particulièrement graves ». L’OM affirme avoir pris contact avec la supportrice et lui avoir proposé de l’accompagner dans ses démarches.

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‎‎Le club phocéen promet également de transmettre les éléments dont il dispose et de collaborer avec les autorités compétentes. Dans son communiqué, l’OM assure qu’il prendra « toutes les mesures qui s’imposent au regard des faits qui pourront être établis ». Une formulation importante : à ce stade, les circonstances précises et l’identité de l’auteur présumé restent à établir.

‎‎Ce que l’enquête devra désormais éclaircir

‎‎La supportrice affirme ne pas avoir pu identifier formellement l’homme qu’elle soupçonne. Elle explique cependant vouloir poursuivre ses démarches et ne pas laisser cette affaire sans suite. Son témoignage doit donc désormais laisser place au travail des autorités, seules habilitées à établir les faits et les responsabilités.

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‎‎L’OM se retrouve, de son côté, face à un double impératif : accompagner la supportrice et mettre à disposition les éventuels éléments susceptibles d’aider aux investigations. La question de la sécurité dans les tribunes revient ainsi au premier plan, alors que le Vélodrome accueillait cette rencontre de Ligue 1 dans une enceinte habituée aux fortes affluences.‎

‎Une affaire qui dépasse largement le résultat du match

‎‎Le contexte sportif donne une dimension particulière à cette soirée. L’Olympique de Marseille s’est incliné 3-2 face au Paris FC, avec un triplé de Sinayoko, lors de la troisième journée de Ligue 1. Mais derrière le score, c’est désormais la sécurité d’une spectatrice qui occupe le devant de la scène.‎

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‎Il serait toutefois prématuré de tirer des conclusions définitives avant que les investigations ne permettent de déterminer précisément ce qui s’est passé. Une chose est certaine : le témoignage a provoqué une onde de choc et le club a choisi de ne pas rester silencieux. Dans un stade où la passion est immense, elle ne doit jamais devenir un prétexte à l’impunité.