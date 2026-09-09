Stade Rennais : Haise tient un renfort surprise en attaque

‎Le Stade Rennais pourrait offrir à Franck Haise une solution supplémentaire sur le flanc droit avec Elias Legendre Quiñónez, jeune attaquant déjà sous contrat professionnel. Utilisé avec la réserve depuis le début de la saison, le joueur de 18 ans commence à se rapprocher du radar de l’équipe première.

Stade Rennais : Un crack de la réserve s’offre à Haise

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‎‎Le signal est venu de la réserve. Face à Saint-Lô, samedi, Elias Legendre Quiñónez a disputé l’intégralité de la rencontre sur le côté droit, alors que l’équipe rennaise a concédé le nul (1-1). Une nouvelle utilisation qui n’est pas anodine dans un secteur où Franck Haise cherche encore des solutions capables d’apporter de la percussion au sein de l’équipe première.

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‎‎Cette évolution attire forcément l’attention. But! Football Club souligne justement la possibilité de voir Franck Haise se tourner davantage vers le centre de formation. Le média rapporte que Quiñónez accumule les minutes à droite et pourrait profiter de cette situation pour se rapprocher progressivement du groupe professionnel.

‎‎Le pari interne prend soudain de l’épaisseur

‎‎Né en 2008, Quiñónez connaît déjà la maison. Il a été formé au Stade Rennais après ses débuts au CPB Bréquigny puis au CO Pacé. Surtout, son statut n’est plus celui d’un simple espoir observé à distance : le club lui a fait signer son premier contrat professionnel en décembre 2025.

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‎‎Son parcours international ajoute une dimension intéressante à son profil. Le jeune attaquant a représenté la France chez les U16 et U17 avant de poursuivre son aventure avec les sélections de jeunes de l’Équateur. Le site officiel du Stade Rennais indique par ailleurs qu’il est lié au club jusqu’en 2029 et rappelle qu’il a déjà connu une première apparition en Ligue 1 sous Habib Beye.

‎‎Une place à prendre, mais aucune promesse

‎‎Le contexte est favorable, mais il serait prématuré de transformer cette montée en puissance en certitude. Rien ne permet aujourd’hui d’affirmer que Franck Haise lancera rapidement Quiñónez en Ligue 1. Le jeune joueur doit encore convaincre sur la durée et franchir plusieurs étapes avant de s’installer durablement chez les professionnels.

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‎‎Son profil présente toutefois un intérêt évident. Capable d’évoluer sur les côtés, il possède la polyvalence recherchée par un entraîneur qui veut disposer de joueurs capables de provoquer dans les couloirs. Et son contrat professionnel facilite forcément une éventuelle passerelle entre la réserve et l’équipe première.

‎‎Le chiffre qui change la perspective

‎‎Un détail mérite d’être souligné : Quiñónez n’est plus seulement un jeune joueur qui attend son tour. Selon le site officiel rennais, il est sous contrat jusqu’en 2029 et a déjà été lancé en Ligue 1, avant de marquer en Coupe de France contre Chantilly. Il a donc déjà franchi le premier obstacle : celui de la découverte du très haut niveau.

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‎‎La concurrence reste néanmoins réelle dans le secteur offensif rennais. L’effectif compte notamment Mousa Al-Tamari, Arnaud Nordin, Issa Soumaré et Eliezer Mayenda. La présence de Quiñónez sur le banc lors de Rennes-PSG le 23 août montre d’ailleurs qu’il a déjà été intégré à l’environnement professionnel cette saison. Il n’attend plus que son heure de gloire.