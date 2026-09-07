OM : Une révolution attendue, Amine Harit réclamé dans l’axe

L’OM doit rapidement relever la tête après son revers contre Paris FC (2-3). Des changements sont attendus avec un Amine Harit repositionné dans l’axe.

OM : Walid Acherchour réclame du changement à Bruno Genesio

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L’Olympique de Marseille a été terrassé ce dimanche soir par le Paris FC (2-3). Les hommes de Bruno Genesio ont été incapables de contrer les transitions fulgurantes des Parisiens. Ce revers à domicile a surtout mis en exergue les fragilités défensives de l’OM. D’autant plus que l’entraîneur marseillais doit composer avec un effectif amoindri après un mercato décevant.

Les critiques commencent ainsi à cibler l’animation tactique mise en place par Bruno Genesio. Intervenant dans l’émission L’After sur RMC Sport, Walid Acherchour a livré sa vision pour redresser la barre. Le consultant sportif indique l’association de Pierre-Emile Hojbjerg et Himad Abdelli au milieu manque cruellement de volume.

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« Hojbjerg et Abdelli ne peuvent pas jouer ensemble dans ce milieu car ils ont besoin d’un joueur qui courre pour eux », a-t-il déclaré en attendant le retour de blessure de Tochukwu Nnadi. Pour insuffler un nouveau dynamisme, Walid Acherchour préconise un véritable électrochoc dans l’onze de départ. Il réclame un Timothy Weah sur les ailes pour faire parler sa pointe de vitesse, positionner Bamo Meïté au poste de latéral droit, et surtout replacer Amine Harit dans le cœur du jeu.

Un repositionnement d’Amine Harit exigé

Le milieu offensif marocain a en effet été l’une des rares satisfactions de l’OM face aux Parisiens. Il a été actif, remuant dans le couloir droit et passeur décisif pour Amine Gouiri lors du dernier acte. Amine Harit a prouvé qu’il était le principal détonateur de l’attaque olympienne malgré ses quelques erreurs techniques. « Harit doit se replacer dans le cœur du jeu. Toutes les occasions viennent de lui. Ils ont besoin de ça », a ajouté Walid Acherchour.

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Un pari audacieux que Bruno Genesio devra méditer d’urgence. Car le calendrier promet d’être dense pour l’Olympique de Marseille. Les Olympiens vont enchaîner un périlleux déplacement à Rennes vendredi, suivi d’un voyage bouillant sur la pelouse du Besiktas jeudi en Ligue Europa, avant d’accueillir le Paris Saint-Germain dimanche. Ces rendez-vous façonneront l’avenir à court terme de la saison phocéenne.