Accueil - FC Nantes - FC Nantes vs Sochaux : Une bonne nouvelle tombe pour le FCN

Sochaux sera privé de Saad Agouzoul contre le FC Nantes. La sanction est confirmée après son carton rouge à Pau.

FC Nantes vs Sochaux : Saad Agouzoul suspendu

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C’est officiel : le FC Sochaux-Montbéliard affrontera le FC Nantes sans Saad Agouzoul ce samedi. Réunie mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a tranché. Elle suspend le défenseur central marocain pour une rencontre.

Cette sanction découle de son expulsion à Pau, vendredi 4 septembre. Sanctionné de deux cartons jaunes au retour des vestiaires, le joueur de 29 ans a abandonné ses coéquipiers. Cette sanction disciplinaire stoppe sa dynamique. Une absence qui intervient alors qu’Agouzoul s’était installé dans le onze de Vincent Hognon.

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Le Lionceau de l’Atlas avait en effet débuté les trois dernières rencontres de Sochaux. De retour au club cet été, après un premier passage lors de la saison 2022-2023, le roc marocain ne pourra pas participer au choc avec les Canaris samedi.

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C’est un bon signal pour le FC Nantes, car le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les hommes de Grégory Poirier pourraient profiter de l’absence de ce roc pour faire trembler les filets et rafler les trois points. Les Canaris retrouvent petit à petit la vigueur depuis l’arrivée de Grégory Poirier. Face à un adversaire moins solide, il ne faut pas perdre des points.