Mercato Stade Rennais : 20 M€ pour lâcher Yassir Zabiri

Yassir Zabiri pourrait ne pas avoir beaucoup d’avenir au Stade Rennais. Prêté à Santander cet été, le Marocain attise les convoitises en Angleterre. Rennes veut le vendre et a fixé le prix.

Mercato Stade Renais : Yassir Zabiri attire la Premier League

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Le Stade Rennais brille en ce début de saison de Ligue 1. Portés par un recrutement estival judicieux, les hommes de Franck Haise enchaînent les bonnes performances. L’effectif regorge de qualités, mais cette abondance crée une rude concurrence. Premier à en faire les frais, Yassir Zabiri a dû plier bagage cet été. Mais il croule désormais sous les offres, selon Ekrem Konur.

Arrivé l’hiver dernier pour 10 millions d’euros, l’attaquant marocain de 21 ans cherche du temps de jeu. Il n’a disputé que trois quarts d’heure sous le maillot rennais la saison passée. La solution ? Un prêt sans option d’achat au Racing de Santander. En Espagne, le natif de Marrakech veut enfin enchaîner les matchs pour exprimer son potentiel.

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Ses qualités n’ont pas échappé aux recruteurs européens. Selon le journaliste Ekrem Konur, deux cadors anglais suivent attentivement sa progression. Il y a Aston Villa qui est en quête de profils offensifs percutants pour renforcer son effectif. Newcastle, séduit par la marge de progression du jeune joueur, est chaud pour le recruter.

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Rennes ne bradera pas sa pépite. Une offensive anglaise dès le mercato hivernal reste possible, mais la position des dirigeants bretons est connue : le prix de départ est fixé à 20 millions d’euros. Aucune négociation ne sera acceptée en dessous de ce montant. Si Yassir Zabiri parvient à enchaîner les performances en Espagne, les prétendants anglais pourraient passer à l’action.