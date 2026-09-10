Accueil - Stade Rennais - Stade Rennais vs OM : Franck Haise se méfie de Marseille

Le Stade Rennais arrive avec davantage de certitudes que l’OM, mais le coach Franck Haise refuse de s’enflammer.

Le Stade Rennais refuse le statut de favori face à l’OM

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Sept points au compteur, aucune défaite : le Stade Rennais réalise un départ canon. Vendredi soir, les Bretons accueillent Marseille en pleine crise, battu lors de ses deux dernières sorties.

Sur le papier, l’affiche semble totalement déséquilibrée. Les hommes de Franck Haise ont enchaîné un nul solide contre le PSG (2-2) et deux succès au mental face au Mans (3-2) puis à Angers (1-2). À l’inverse, le club phocéen sombre. Les joueurs de Bruno Genesio restent sur deux revers inquiétants contre Monaco (2-0) et le Paris FC (2-3).

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Tout désigne Rennes comme le vainqueur logique de ce choc au Roazhon Park. Mais Franck Haise refuse d’endosser ce costume. Le technicien breton préfère temporiser et refroidir les ardeurs. « Au bout de trois journées, je pense qu’il faut rester mesuré sur les degrés de confiance des uns et des autres. Ce n’est pas parce que nous, on a sept points, que tout est parfait, tout est rose. On sait qu’on a encore beaucoup de travail », a-t-il dit en conférence de presse.

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L’entraîneur rennais refuse de condamner l’OM si tôt dans la saison. Pour lui, le début de championnat ne reflète pas le niveau réel des effectifs. « Je reste très mesuré. Peut-être qu’on peut au bout de 7, 8, 10 matchs avoir des tendances plus fortes. Aujourd’hui, dire qu’on est grandement favoris face à Marseille, je vais mettre un gros bémol. D’abord, c’est sur le terrain que ça se passe. Et puis, il y a de la qualité à Marseille et je sais que ça travaille bien », a-t-il ajouté. Bluff tactique ou vraie prudence ? Réponse vendredi. Rennes confirmera sa forme du moment ou donnera raison à son entraîneur en souffrant face au réveil marseillais.