Accueil - Stade Rennais - Le Stade Rennais au complet pour défier Lyon en Ligue 1

Pluie de bonne nouvelle pour le Stade Rennais avant le choc face à Lyon en Ligue 1. Le coach Franck Haise dispose de presque toutes ses forces.

Stade Rennais vs Lyon : Franck Haise dispose d’un groupe au complet ?

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Choc des titans ! Selon le calendrier de Ligue 1, le Groupama Stadium va accueillir le duel entre deux cadors de Ligue 1 ce samedi. Lyon reçoit le Stade Rennais pour la 5e journée. L’Olympique Lyonnais est très solide en ce début de saison. Aucune défaite en Ligue 1 cette saison. Bilan des Gones : deux succès et deux matchs nuls. Les hommes de Paulo Fonseca ont battu en premier le Toulouse FC.

Les Gones ont ensuite lâché des points face au Havre. Ils se sont réveillés et ont laminé Auxerre. La semaine dernière, la déception est revenue. Lyon a buté sur le Paris FC. Actuellement 4e à deux points des leaders, le club entame une semaine chargée. Il l’a parfaitement lancée mercredi en Ligue Europa, battant Anderlecht chez lui. C’est la préparation idéale pour recevoir les Bretons.

Rennes en forme pour battre Lyon ?

De son côté, le Stade Rennais pointe à la 3e place. En championnat, les Bretons sont invaincus. Ils mettent la pression sur Lille et Monaco pour le podium. Leur dynamique impressionne. Rennes a lancé son parcours en tenant tête au PSG.

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Les hommes de Franck Haise ont ensuite enchaîné trois victoires consécutives, grimpant en puissance au fil des rencontres. Ils ont dompté Le Mans, puis piégé Angers à l’extérieur, avant d’éteindre l’Olympique de Marseille.

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Avec huit réalisations en quatre sorties, le groupe breton possède l’un des secteurs offensifs les plus prolifiques du championnat. De retour sur la scène européenne après trente mois d’absence, l’effectif s’est déplacé chez les Autrichiens de Sturm Graz mercredi. Malgré une domination écrasante et plus de vingt frappes tentées, les Rennais ont dû se contenter d’un score nul et vierge.

Franck Haise privé d’un cadre ?

Pour cette affiche, Rennes voyage armé. L’effectif s’affiche au complet, même si un léger doute subsiste autour de Frankowski. Absent en Coupe d’Europe, le piston droit polonais reste incertain. En attaque, l’homme le plus dangereux s’appelle Lepaul. Auteur de trois buts au démarrage de la saison, l’attaquant traverse toutefois une petite muette de deux rencontres. Les défenseurs lyonnais devront surveiller les ailes avec une attention extrême.

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Les ailiers Tamari et Soumaré apportent un danger constant par leurs passes décisives. Au milieu de terrain, Thomasson s’impose déjà comme le patron. C’est lui qui a délivré le Roazhon Park face aux Marseillais. Recruté cet été, l’ancien Lensois s’adapte très vite, tout comme le défenseur central Cresswell. À ses côtés en charnière, la bataille fait rage entre Rouault et Boudlal pour obtenir le dernier billet de titulaire. Le piège est tendu. Lyon est prévenu.

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