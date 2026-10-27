Mercato PSG : sans Kvaratskhelia, Paris veut d’abord vendre

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Le mercato PSG de janvier ne ressemblera pas à une course au remplaçant. Privé de Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit face au FC Barcelone le 20 octobre, le Paris Saint-Germain envisage d’abord de laisser partir un joueur de son effectif avant de formuler la moindre offre. Un choix assumé, que l’on suit de près dans l’actualité du PSG.

Mercato PSG : pourquoi Paris refuse d’acheter dans l’urgence

Selon les informations qui circulent depuis ce week-end autour du club, la direction sportive étudie la vente d’un élément de l’équipe première dès l’ouverture du marché. Le but serait de dégager de la marge, sur le plan budgétaire ou au niveau des places réservées aux joueurs extracommunautaires, pour intégrer un profil tactique différent. Aucun nom n’a filtré.

Luis Enrique pousse dans le même sens. Le technicien espagnol a fait savoir qu’il ne voulait pas d’un achat précipité pour compenser une absence, même longue. Recruter en janvier coûte cher, et les clubs vendeurs connaissent la situation parisienne aussi bien que Luis Campos. Le conseiller sportif veut garder la main sur le calendrier et éviter les négociations bouclées dans les dernières heures du marché.

Le coup reste rude. Le soir de la victoire contre le Barça (4-2), Paris a aussi perdu Ousmane Dembélé et Marquinhos, touchés à la cuisse et absents pour plusieurs semaines d’après le bulletin médical du club, qui n’a donné aucune date de retour pour l’ailier géorgien. Recruté à Naples en janvier 2025, Kvaratskhelia avait pesé lourd dans la conquête de la Ligue des champions quelques mois plus tard. Sans ses deux attaquants vedettes face à Lyon dimanche, le PSG s’est pourtant imposé grâce à Godts et Mayulu, et passe devant Rennes au classement.

Illya Zabarnyi, le nom qui revient

Le défenseur ukrainien concentre les spéculations. Arrivé de Bournemouth à l’été 2025 pour plus de 60 millions d’euros, il n’a jamais totalement convaincu. Dès septembre, une vente en janvier était évoquée s’il ne haussait pas son niveau, une situation que nous détaillions déjà quand Zabarnyi disposait de trois mois pour sauver sa place à Paris.

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L’infirmerie lui offre paradoxalement une fenêtre. Marquinhos à l’arrêt, il a débuté contre l’OL aux côtés de Willian Pacho et livré une prestation sérieuse, sans erreur notable. Deux mois de matchs le séparent de l’ouverture du marché. C’est peu pour inverser une tendance, assez pour compliquer la décision de ses dirigeants.

Rien n’indique, à ce stade, que l’Ukrainien soit le joueur concerné par ce projet de départ. La logique du club, elle, ne varie pas : vendre d’abord, acheter ensuite. Avec la Ligue des champions en ligne de mire, Paris préfère un effectif cohérent à un renfort de panique, quitte à faire durer le suspense jusqu’en janvier.

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