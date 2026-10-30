Real Madrid : Matthäus allume Vinicius avant six jours fous

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Le Real Madrid a battu le Barça sans Vinicius Junior, et Lothar Matthäus y voit une preuve. Pour l’ancien Ballon d’or allemand, le Brésilien est « le problème » du club merengue. José Mourinho n’a pourtant pas le loisir de trancher à froid : trois déplacements en six jours l’attendent, et Vinicius ne sera disponible que pour un seul.

Ce que Matthäus reproche à Vinicius Junior

Suspendu en Liga, Vinicius a regardé de loin la victoire 2-1 au Camp Nou, offerte par un doublé de Kylian Mbappé dont le but décisif à la 87e minute. Matthäus n’a pas pris de gants en marge de Bayern-Dortmund. Selon lui, « sans lui, le Real fonctionne mieux ». Et d’enfoncer le clou : « Le problème du Real Madrid s’appelle Vinicius Junior. » L’Allemand évoque « un énorme ego » et espère que Florentino Pérez « le remettra à sa place ou que Mourinho le laissera sur le banc ».

Il s’est même réjoui que l’ailier ne figure pas dans le top 10 du Ballon d’or. Vinicius a terminé 17e cette année, un rang plus bas qu’en 2025.

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Le raisonnement a ses limites. Pendant cette suspension, le Brésilien a été titulaire en Ligue des champions à Rome (4-3) puis contre Leipzig (4-1), deux victoires. Le Real reste sur cinq matchs sans défaite, sa meilleure série de la saison, et une partie s’est jouée avec lui.

Mourinho et le Real Madrid face à trois déplacements en six jours

Le calendrier, lui, ne laisse aucune marge. Dimanche 1er novembre à 16h15, Madrid se rend au Racing Santander. Mercredi 4 novembre à 18h45, il joue à Athènes contre l’AEK pour la 4e journée de la phase de ligue. Samedi 7 novembre à 21h, il termine à Mestalla, face à Valence.

Ce tunnel, le club l’a en partie choisi. Le Real a demandé à jouer à l’extérieur ce week-end-là pour libérer le Bernabéu, qui accueille un match de NFL le dimanche 8 novembre. Mourinho a jugé l’enchaînement injuste et souhaitait décaler Valence au dimanche, pour gagner un jour de récupération. Il n’a pas obtenu gain de cause.

L’infirmerie ajoute une incertitude. Federico Valverde a quitté le Clasico peu après la 40e minute, gêné aux ischio-jambiers. Les premiers examens ont écarté une blessure grave, mais le staff pourrait le ménager à Santander s’il n’est pas à 100 %. Denzel Dumfries tiendrait alors le couloir droit.

Athènes, le seul test possible pour Vinicius

C’est là que la sortie de Matthäus devient concrète. Suspendu en Liga au moins jusqu’au 7 novembre inclus, Vinicius manquera Santander et Valence. Il ne peut jouer qu’en Grèce. Mourinho devra donc décider, mercredi, s’il relance son ailier dans un match européen ou s’il prolonge l’expérience qui a fonctionné à Barcelone.

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L’enjeu sportif compte aussi. Quatrième de la phase de ligue avec 9 points en trois matchs, le Real peut faire un grand pas vers le top 8 à Athènes. En Liga, il est revenu à trois points du Barça. Deux succès à Santander et Valence lui permettraient d’aborder la trêve de novembre au contact du leader, avant la réception du PSV le 24 novembre et le déplacement à Arsenal le 9 décembre.

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