Accueil - Mercato OL - OL : Une éclaircie à l’entraînement avant le match Lyon – Angers

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L’OL pourrait récupérer deux joueurs sur le flanc, pour la réception d’Angers SCO, dimanche (17h15). Ils ont participé à l’entraînement collectif, ce jeudi.

OL : Loïs Openda et Pavel Sulc toujours sur le flanc

Paulo Fonseca ne peut toujours pas disposer d’un effectif au complet à l’OL. Il est privé de Loïs Openda et Pavel Sulc, deux joueurs clés de son équipe type. L’avant-centre prêté par la Juventus est victime d’une fissure du péroné depuis le match contre le RC Lens, le 9 octobre. Trois semaines après sa blessure, il n’est pas encore opérationnel.

Quant à l’attaquant tchèque, il souffre d’une lésion au ménisque et il a manqué les deux derniers matchs de l’Olympique lyonnais contre le TSG Hoffenheim (3-0) en Ligue Europa et face au PSG (2-0) en Ligue 1. Il ne devrait pas être apte contre Angers SCO lors de la 9e journée du championnat.

Coup au genou pour Bidstrup, Tolisso et Morton touchés face au PSG

La défaite de Lyon à Paris a également laissé des traces au sein de l’effectif de Paulo Fonseca, notamment dans l’entrejeu. Tyler Morton a serré les dents avant de finalement céder sa place Rémi Himbert. Il souffre d’une pubalgie.

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Corentin Tolisso a également ressenti une douleur aux adducteurs. Il a été remplacé à la 76e minute par Ruben Kluivert. Toujours au milieu, Mads Bidstrup a pris un coup au genou à la veille du match contre les Parisiens. Il était finalement absent au Parc des Princes.

Corentin Tolisso et Mads Bidstrup à l’entraînement collectif

Pour affronter le SCO, le coach de l’OL doit encore réaménager sa compo. « Je vais devoir inventer des choses pour l’attaque, mais aussi au milieu de terrain. La principale préoccupation, c’est de récupérer les joueurs », a-t-il déclaré.

Cependant, les nouvelles en provenance du Groupama OL Training Center semblent bonnes. Le média spécialisé, Olympique-et-lyonnais, croit savoir que Tolisso était présent à l’entraînement ce jeudi. Mads Bidstrup a aussi pris part à la séance collective selon la source.

À trois jours de la venue des Angevins à Lyon, Paulo Fonseca peut donc espérer récupérer le capitaine et la recrue estivale danoise. Il faudra cependant attendre le dernier entraînement des Gones, samedi, pour être situé sur l’évolution de leur état physique.

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Il faut rappeler par ailleurs que Mohamed Ouédraogo a été opéré du genou avec succès à la suite d’une rupture du ligament croisé. Il est donc indisponible pour plusieurs mois. Quant à Nicolas Tagliafico, il traîne une douleur musculaire depuis la dernière trêve internationale.

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