Mercato OM : 90M€ ! Lorenzi cuisine une double opération XXL

‎L’OM avance ses pions avec méthode sur le mercato. Face à des impératifs financiers importants, la direction olympienne étudie une opération d’envergure qui pourrait rapporter jusqu’à 90 millions d’euros grâce aux dossiers Mason Greenwood et Igor Paixao.

‎Mercato OM : Greenwood, la pièce maîtresse du plan marseillais

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‎Depuis plusieurs semaines, Mason Greenwood apparaît comme l’un des actifs les plus précieux de l’effectif marseillais. Auteur d’une saison remarquée, l’attaquant anglais suscite l’intérêt de plusieurs formations européennes, dont l’AS Roma. ‎Selon les informations du quotidien italien Il Messaggero, le club romain continue de suivre le dossier avec attention.

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À Marseille, les dirigeants espèrent récupérer environ 55 millions d’euros, bonus compris, grâce à un éventuel transfert de l’ancien joueur de Manchester United. Une somme qui offrirait une marge de manœuvre considérable pour la suite du mercato.

‎Paixao, le deuxième volet de l’opération

‎Mais le projet marseillais ne s’arrêterait pas à Greenwood. Toujours selon Il Messaggero, l’OM aurait également évoqué le nom d’Igor Paixao auprès des dirigeants romains dans le cadre des discussions en cours. ‎Arrivé avec de grandes attentes, le Brésilien n’a jamais totalement trouvé sa place dans le système olympien.

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Son rendement est resté en deçà des espoirs placés en lui, malgré des qualités techniques reconnues et ses 6 buts et 5 passes décisives en 30 matchs de Ligue 1. Marseille souhaiterait néanmoins récupérer son investissement initial, estimé à 35 millions d’euros lors de son arrivée en provenance de Feyenoord.

‎Lorenzi cherche l’équilibre parfait

‎Cette stratégie illustre une volonté claire de la direction sportive menée par Grégory Lorenzi : assainir les finances sans affaiblir durablement l’équipe. Dans le football moderne, les grands clubs doivent souvent arbitrer entre ambition sportive et équilibre budgétaire.

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‎Une double opération Greenwood-Paixao permettrait à l’OM de dégager des ressources importantes tout en préparant un nouveau cycle. Sur la Canebière, ce type de dossier se joue souvent loin des projecteurs avant de s’accélérer brusquement. Pour l’heure, l’AS Roma reste focalisée sur Mason Greenwood.