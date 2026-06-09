Mercato OM : Énorme revirement pour Greenwood ?

‎Mason Greenwood occupe déjà une place centrale dans les discussions du mercato à l’OM. Alors qu’un départ semblait progressivement se dessiner vers l’Italie, l’arrivée de nouveaux prétendants pourrait redistribuer les cartes et modifier les plans de Marseille.

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‎À Marseille, l’été s’annonce animé avec l’arrivée d’une nouvelle direction sportive portée par Stéphane Richard, Grégory Lorenzi et possiblement Bruno Genesio. Pourtant, avant de bâtir l’avenir, le club doit gérer plusieurs dossiers majeurs, dont celui de Mason Greenwood.

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‎Selon les informations de La Provence, plusieurs indices laissent penser que l’attaquant anglais prépare la suite de sa carrière loin de la cité phocéenne. Le joueur aurait notamment quitté son logement d’Aix-en-Provence, un détail qui alimente naturellement les spéculations autour d’un transfert estimé entre 50 et 55 millions d’euros.

‎La Roma n’est plus seule sur le dossier

‎Depuis plusieurs semaines, l’AS Roma apparaît comme la destination la plus crédible. D’après Il Corriere dello Sport, le club italien aurait même avancé sur les contours d’un contrat de cinq ans assorti d’un salaire avoisinant les 4 millions d’euros nets par saison.

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‎Toutefois, le dossier reste loin d’être finalisé. La formation romaine doit encore dégager des ressources financières avant de transmettre une offre capable de convaincre l’OM. Cette attente ouvre la porte à d’autres candidats particulièrement ambitieux.

‎L’Arabie saoudite relance la bataille

‎Toujours selon Il Corriere dello Sport, l’Atlético de Madrid et Al Hilal suivent attentivement l’évolution de la situation. Les deux clubs auraient déjà pris des renseignements auprès de Marseille, sans toutefois passer à l’offensive pour le moment. ‎Pour l’OM, cette multiplication des intérêts constitue un levier important.

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Plus la concurrence sera forte, plus la position du club se renforcera dans les négociations. Vendu 26 millions d’euros lors de son arrivée, Greenwood pourrait ainsi permettre à Marseille de réaliser une importante plus-value tout en finançant une partie de son nouveau projet sportif.