Mercato : Urgence à l’OM, une seconde offre arrive !

Le mercato de l’OM s’emballe. La direction de l’AS Rome compte faire une nouvelle offre pour le transfert de Mason Greenwood.

Mercato OM : L’AS Rome va surenchérir pour Greenwood

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L’Olympique de Marseille va certainement se séparer de Mason Greenwood durant ce mercato. Mais pas à n’importe quel prix. L’attaquant anglais a déjà conclu un accord de principe avec l’AS Rome. Un contrat de cinq ans et un salaire annuel de 5 millions d’euros l’attendraient déjà dans la capitale italienne.

Il ne reste plus qu’à s’accorder avec la direction de l’OM. C’est là que les négociations se corsent, car les deux écuries se trouvent dans des postures diamétralement opposées. Marseille est conscient de la valeur marchande de sa star et campe sur ses positions.

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Le président Stéphane Richard et son équipe exigent environ 55 millions d’euros avant de céder l’ancien Mancunien. Ce prix est largement justifie car les Phocéens devront verser 40% du montant de la revente à Manchester United. Ces exigences financières freinent la Rome, qui ne perd pas espoir pour autant.

45 millions d’euros pour son transfert

Leur détermination ne faiblit pas. S’ils ambitionnaient de mettre 40 millions d’euros, les Giallorossi et Gian Piero Gasperini ont vite compris qu’il va falloir surenchérir pour Mason Greenwood. Il Tempo rapporte que la Roma envisagerait de muscler son offre, en proposant 45 millions d’euros, plus des bonus attractifs.

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Cette nouvelle proposition de l’AS Rome suffira-t-elle à faire céder la direction de l’Olympique de Marseille. Le dossier Greenwood reste l’un des plus scrutés sur le marché des transferts.