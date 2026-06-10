Mercato PSG : Mikel Arteta fait un croque en jambe à Enrique

Désireux d’attirer un attaquant polyvalent cet été, le PSG de Luis Enrique a jeté son dévolu sur un milieu offensif anglais pour le prochain mercato. Mais Arsenal et son manager Mikel Arteta sont prêts à jouer les troubles fêtes dans ce dossier.

Mercato : Le PSG à la lutte avec Arsenal pour Morgan Rogers

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Après ses deux Ligues de Champions consécutives, le PSG souhaite se renforcer considérablement durant ce mercato estival. En attaque, Luis Enrique aimerait obtenir le renfort de Morgan Rogers, le milieu offensif de 23 ans d’Aston Villa. Auteur de 14 buts et 12 passes en 55 matchs toutes compétitions confondues cette saison, l’international anglais possède le profil de l’attaquant moderne que recherche l’entraîneur parisien.

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Le PSG serait donc prêt à dégainer cet été pour recruter le protégé d’Unai Emery. Mais le tabloïd The Sun assure que les Gunners sont également décidés à retenir Morgan Rogers en Premier League. Le média britannique annonce ainsi une rude bataille entre les deux géants européens pour la signature du natif d’Halesowen.

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« Arsenal s’intéresse de près à Rogers, l’attaquant vedette d’Aston Villa âgé de 23 ans, dans l’optique de capitaliser sur son titre de champion d’Angleterre remporté la saison dernière. Cependant, la concurrence est rude pour l’attaquant anglais, le Paris Saint-Germain, qui les a éliminés aux tirs au but en finale de la Ligue des champions, étant également sur les rangs », rapporte la source anglaise.

Aston Villa exige 115M€ pour Morgan Rogers

Sa polyvalence et sa créativité séduisent de nombreux observateurs. Ses performances attirent logiquement les dirigeants du Paris Saint-Germain, désireux de maintenir la compétitivité de l’équipe de Luis Enrique. Le PSG mise donc sur Morgan Rogers pour ce mercato d’été.

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Mais il faudra se montrer très généreux puisque le club de Birmingham réclame au moins 115 millions d’euros pour libérer son joueur, dont le contrat court jusqu’en juin 2031.

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