Coup de théâtre à l’OM : Greenwood, Rome attend un feu vert

Son accord avec Fenerbhaçe étant annulé, Mason Greenwood se tourne vers une autre destination. L’AS Rome reste à l’affût. Le club italien a cependant une condition avant de passer à l’offensive.

Mercato OM : L’AS Rome fixe ses règles avant de recruter Greenwood

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Nouveau rebondissement dans le dossier Mason Greenwood ! L’attaquant anglais semblait un temps proche de rejoindre Fenerbhaçe cet été. Mais la défaite électorale de Hakan Safi a fait capoter le projet stambouliote. Le clan Greenwood est dorénavant libéré de cette piste turque et réoriente ses ambitions vers la Serie A.

L’AS Rome aurait même pris les devants pour enrôler le meilleur buteur de l’OM cette saison (23 buts en 45 matchs). La Provence le confirme, le club italien a clairement fait de Mason Greenwood sa priorité offensive. Les tractations ont déjà débuté entre la Rome et l’entourage du joueur.

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Ce dossier reste cependant suspendu à une condition sine qua non : la nomination du nouveau directeur sportif. Tony D’Amico est pressenti pour occuper ce poste stratégie à l’AS Rome. Il devra piloter les négociations, même si des premiers échanges informels ont déjà eu lieu avec Andrew Greenwood, le père et agent du joueur.

C’est 50 millions d’euros pour son transfert

En plus de cette nomination attendue, la Roma fait face à une contrainte financière majeure. Les Giallorossi devront d’abord dégraisser leur effectif afin de dégager les fonds nécessaires. Plusieurs seront ainsi invités à quitter l’AS Rome. L’OM de son côté, maintient sa position initie.

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Le club présidé par Stéphane Richard ne cèdera pas son meilleur atout offensif à condition de recevoir une offre supérieure à 50 millions d’euros. Le dossier Greenwood entre dans une phase décisive où la patience sera le maître-mot.