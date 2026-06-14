Mercato OM : Grosse nouvelle pour Pagis et Magnetti

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‎‎L’OM avance dans un mercato déterminant pour son avenir sportif, mais certaines pistes annoncées ces dernières semaines semblent déjà perdre de leur crédibilité. Les cas de Pablo Pagis et Hugo Magnetti illustrent parfaitement l’écart qui peut exister entre les rumeurs du marché et les véritables intentions des dirigeants marseillais.

‎Mercato OM : Les dossiers Pagis et Magnetti prennent une tournure inattendue

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‎À mesure que l’ouverture du mercato estival approche, les spéculations se multiplient autour de l’Olympique de Marseille. Parmi les noms évoqués avec insistance figuraient depuis quelques semaines Pablo Pagis et Hugo Magnetti, deux joueurs qui ont réalisé des performances remarquées en Ligue 1.

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‎Pourtant, selon les informations révélées par Mohamed Toubache-Ter, ces dossiers seraient bien moins avancés qu’annoncé. Les dirigeants marseillais ne travailleraient actuellement sur aucun de ces profils, malgré les nombreuses discussions qui ont animé les réseaux sociaux et plusieurs médias spécialisés ces dernières semaines.

‎Pablo Pagis, une piste née d’une prise de contact

‎Auteur d’une saison convaincante sous les couleurs du FC Lorient avec dix buts et cinq passes décisives, Pablo Pagis a naturellement attiré l’attention de nombreux observateurs. Son profil de joueur offensif moderne semblait même compatible avec les besoins potentiels du club phocéen.

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‎La réalité serait cependant différente. D’après Mohamed Toubache-Ter, ce n’est pas l’OM qui a initié les échanges. La prise de contact serait venue de l’entourage du joueur. Une nuance importante qui démontre qu’à ce jour, le fils de Mickaël Pagis ne figure pas parmi les priorités du recrutement marseillais.

‎Hugo Magnetti reste éloigné des plans de Marseille

‎Le cas Hugo Magnetti suscitait également de nombreuses discussions. Natif de Marseille et cadre du Stade Brestois, le milieu de terrain coche plusieurs critères susceptibles de séduire les supporters de l’OM. ‎Là encore, les informations relayées par Mohamed Toubache-Ter viennent refroidir les spéculations.

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Malgré une situation contractuelle favorable, puisque son bail arrive à échéance dans un an, le joueur de 28 ans ne ferait pas partie des cibles actuellement étudiées par la direction marseillaise.

‎La priorité de l’OM se situe ailleurs

‎Cette mise au point confirme surtout une tendance forte du mercato olympien. Avant de recruter massivement, Marseille doit d’abord assainir sa situation financière et préparer son passage devant la DNCG. ‎Dans ce contexte, les responsables du club privilégient pour l’instant les départs et l’équilibre budgétaire.

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Les grands mouvements pourraient intervenir dans un second temps. Quant à Pablo Pagis et Hugo Magnetti, leur avenir ne semble aujourd’hui pas s’écrire du côté du Vélodrome, malgré les nombreuses rumeurs qui ont circulé.