ASSE : Déjà une bonne nouvelle pour Sainté avant Sochaux

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‎L’ASSE connaît désormais les contours de son entrée en matière pour la saison 2026-2027. Avant même de fouler la pelouse de Sochaux lors de la première journée de Ligue 2, les Verts pourraient profiter d’un contexte favorable qui pourrait alléger la pression de ce premier rendez-vous.

‎ASSE : Un déplacement à Sochaux qui s’annonce moins hostile

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‎La publication du calendrier de Ligue 2 a permis aux Stéphanois de se projeter sur leur premier défi de la saison. Les hommes d’Ian Cathro débuteront leur championnat à l’extérieur face au FC Sochaux-Montbéliard, un club historique qui retrouve progressivement ses ambitions.

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‎Mais un élément pourrait modifier l’atmosphère habituelle du stade Auguste-Bonal. La Tribune Nord Sochaux, principal groupe ultra du club franc-comtois, risque en effet d’être suspendue à la suite des incidents liés à l’utilisation de fumigènes lors d’une rencontre disputée en avril dernier.

‎Un détail qui peut compter en Ligue 2

‎Dans un championnat aussi disputé que la Ligue 2, chaque avantage, même minime, mérite d’être pris en considération. L’absence potentielle des supporters les plus fervents de Sochaux pourrait réduire l’intensité sonore qui accompagne habituellement les grands rendez-vous à domicile.

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‎Cette donnée ne garantit évidemment aucun résultat. Toutefois, les entraîneurs savent que les premières journées reposent souvent sur des détails psychologiques. Commencer la saison dans un environnement moins intimidant pourrait permettre aux Stéphanois de prendre plus rapidement leurs repères.

‎Ian Cathro veut lancer une dynamique

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‎Pour Ian Cathro, cette première rencontre constituera déjà un test important. Après une nouvelle saison dans l’antichambre de l’élite, l’ASSE nourrit l’ambition de retrouver rapidement le premier plan du football français.‎ L’éventuelle suspension de la Tribune Nord ne changera pas le niveau de l’adversaire, mais elle pourrait offrir un contexte légèrement plus favorable aux Verts.