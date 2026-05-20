Mercato : Virgil Van Dijk en direction de la Turquie ?

C’est la grosse information qui circule dans les médias turcs. Galatasaray essayerait de recruter Virgil Van Dijk. Le défenseur hollandais serait prêt à quitter Liverpool une année avant la fin de son contrat.

Virgil Van Dijk, le prochain gros coup de Galatasaray

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Si offensivement, Galatasaray est la meilleure équipe de Turquie, défensivement c’est autre chose. Avec une communication moindre entre Davinson Sanchez et Abdulkerim Bardakci, et des soucis d’entente avec les latéraux, c’est le problème que le Cimbom essaye de combler. Les Lions se sont donc directement tournés en direction de l’Angleterre et plus précisément en Merseyside, sur Virgil Van Dijk. Dursun Özbek lui fait les yeux doux en tout cas.

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En fin de contrat à l’été 2027, Liverpool va peut-être essayer de chercher une porte de sortie pour injecter des liquidités mais aussi ne pas laisser un joueur comme Van Dijk partir libre, après tout ce qu’il a fait pour le club. D’autres clubs surveillent le dossier sans encore s’avancer, mais Galatasaray serait le mieux placé pour rester en tête.

Une somme collosale pour son transfert

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En cas de transfert dès cet été, quiconque voudra le Hollandais devra payer entre 20 et 30 millions d’euros, sans oublier son salaire qui serait entre 15 et 20 millions d’euros. Un total de près de 50 millions d’euros juste sur la première saison pour un homme âgé de 34 ans, ça fait un énorme billet, surtout si on prend en compte le fait que cela risque d’être un contrat de 2-3 ans.

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Si Galatasaray tient à finir ce transfert, alors ils devront mettre la main à la poche et espérer que le transfert ne soit pas un flop. En tout cas, si Van Dijk rejoint la Turquie, la popularité du championnat grimpera encore et cette fois, elle ne sera pas prête de redescendre avant un bon moment.