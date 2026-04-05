Mercato PSG : 60M€ ! Le Barça fait un cadeau en or à Enrique

Luis Enrique et son joueur préféré de la sélection espagnole pourraient être réunis au PSG la saison prochaine. Le Barça pourrait notamment faciliter ce mariage lors du mercato estival à venir.

Mercato PSG : Une star du Barça fait un clin d’oeil à Luis Enrique

Dans une interview accordée à So Foot et rapporté par Planète PSG, Dani Olmo est revenu sur la période à laquelle Luis Enrique était le sélectionneur de l’équipe nationale d’Espagne. Pour le milieu offensif du FC Barcelone, l’actuel coach du PSG était le meilleur.

« Pour moi, Luis Enrique, c’était l’entraîneur parfait. Je le comprenais à la perfection, il avait un discours très direct, très clair. L’avoir comme entraîneur est vraiment une expérience enrichissante. Il te fait croire que tu es le meilleur du monde, et tu finis par le croire. Ses idées de jeu sont très claires et il sait te les transmettre à la perfection », a confié le joueur de 27 ans.

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De son côté, le technicien espagnol adore également l’ancien joueur du RB Leipzig et serait enchanté de l’avoir dans son effectif au PSG. Cela tombe bien puisque les dirigeants parisiens auraient le coché le nom de Dani Olmo sur la liste des joueurs à recruter cet été.

Le journaliste Javier Parra Pena du site Fichajes écrit notamment : « le Paris Saint-Germain, sous la houlette de Luis Enrique, souhaite réunir l’entraîneur avec son joueur préféré de l’équipe nationale espagnole dans la capitale française. Le club parisien recherche des joueurs dotés de la même rigueur tactique que Dani Olmo pour inaugurer une nouvelle ère au Parc des Princes après plusieurs changements structurels ces dernières années. » De son côté, le FC Barcelone ne serait pas forcément contre ce transfert, si le Paris SG accepte de payer ce qu’il faut.

Négociations à venir entre le Paris SG et le Barça ?

Après le dossier Dro Fernandez lors du dernier mercato hivernal, les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues du FC Barcelone pourraient retourner à la table des négociations. À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, le PSG serait intéressé par le profil de Dani Olmo.

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L’entraîneur Luis Enrique valide totalement cette piste. Il apprécie la polyvalence et la créativité du joueur espagnol. Dani Olmo peut évoluer sur plusieurs postes offensifs. Sa capacité à créer des occasions séduit le staff parisien.

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Manchester City et le club saoudien d’Al-Qadsiah sont aussi de la partie. Autant dire que le Barça risque d’être attaqué de toutes parts pour Dani Olmo l’été prochain. Contraint de renflouer ses caisses, le club catalan pourrait accepter de laisser partir son numéro 20 contre une offre supérieure à 60 millions d’euros. Affaire à suivre…