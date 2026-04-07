PSG : Enrique reçoit deux grosses nouvelles avant Liverpool

À la veille du quart de finale aller de la Ligue des Champions contre Liverpool, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a reçu deux bonnes nouvelles dans son groupe.

PSG : Deux retours à l’entraînement collectif avant Liverpool

Après sa victoire contre le Toulouse FC en Ligue 1, vendredi soir (3-1), le Paris SG s’apprête à reprendre du service en Ligue des Champions. Mercredi soir, au Parc des Princes, le club de la capitale reçoit Liverpool dans le cadre du quart de finale aller de cette compétition. Pour ce choc contre les Reds, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe presque au complet.

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Victime d’une entorse de la cheville droite le 17 mars passé, lors du huitième de finale retour contre Chelsea (3-0, 5-2 à l’aller), Bradley Barcola était censé manquer la double confrontation contre Liverpool. Toutefois, l’ailier de 23 ans s’est remis plus tôt que prévu. Présent à l’entraînement collectif ce mardi, à la veille du match aller face aux Anglais, l’international français pourrait effectuer son retour surprise dans le groupe du PSG.

Bradley Barcola très souriant, s’entraîne normalement à quelques heures de PSG / Liverpool. #PSGLIV #UCL pic.twitter.com/fWCr0lORVS — La Source Parisienne (@lasource75006) April 7, 2026

Il avait déclaré forfait pour la tournée de l’équipe de France aux États-Unis et manqué les deux matchs amicaux contre le Brésil (victoire 2-1) et la Colombie (victoire 3-1). Ce matin, à la veille du choc face à Liverpool, Barcola a participé au début de la séance, dont au traditionnel « toro », lors des quinze minutes ouvertes à la presse.

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Déjà présent depuis la fin de semaine dernière avec le groupe, mais non convoqué contre Toulouse, Senny Mayulu était là aussi ce matin et devrait être convoqué contre les Reds. La mauvaise nouvelle concerne en revanche la nouvelle absence de Fabian Ruiz à l’entraînement du jour, lui qui était en phase de reprise individuelle la semaine passée et qui était absent de l’entraînement collectif lundi.

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Dans l’attente du point médical du PSG, l’Espagnol est d’ores et déjà forfait pour ce mercredi soir et on attend désormais des nouvelles du club pour en savoir plus sur son état de santé, lui qui n’a plus joué depuis le 20 janvier et sa contusion au genou gauche contre le Sporting CP.