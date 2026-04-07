PSG – Liverpool : Enrique confirme un retour et deux absents

Le PSG accueille Liverpool ce mercredi soir au Parc des Princes dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Luis Enrique, l’entraîneur parisien, a profité de son passage devant la presse pour faire le point sur son groupe.

PSG : Luis Enrique donne des nouvelles de Barcola et Ruiz

À la veille du quart de finale aller de l’UEFA Champions League face à Liverpool, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse à Poissy, au Campus PSG. L’entraîneur du club de la capitale a, notamment, été interrogé sur les blessures de Bradley Barcola et Fabian Ruiz. Sorti sur blessure contre Chelsea le 17 mars passé, lors du huitième de finale retour, Barcola a fait son retour à l’entraînement collectif, mais jugé trop court pour jouer demain soir face à Liverpool.

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Dans son point médical d’avant-match, le PSG annonce que « Bradley Barcola a réintégré l’entraînement collectif et poursuit son travail de reprise. » Luis Enrique s’est donc appuyé sur ce communiqué officiel du club pour confirmer le forfait de son numéro 29.

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« S’il est dans le point médical, il ne jouera pas demain. C’est clair. Il a fait hier l’entraînement partiellement. Aujourd’hui, il a fait l’entraînement complet avec l’équipe, mais il reste encore un petit peu pour la confiance. On cherche à trouver les meilleures conditions pour le joueur. Le joueur, c’est à lui de dire quand il est prêt », a confié le technicien espagnol ce mardi.

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Concernant Fabian Ruiz, le Paris SG informe qu’il « poursuit son travail individuel » et ne sera donc pas dans le groupe pour affronter les Reds. Comme Barcola, le milieu de terrain espagnol ne sera pas lui aussi apte pour la réception des Reds.

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« Ruiz ? C’est comme ça. Quand un joueur est blessé, on doit attendre et sentir comme le joueur se sent. Il n’y a pas de problèmes. On cherche à retrouver les joueurs. C’est normal de jouer avec de la douleur, mais on reste à donner la confiance aux joueurs pour montrer leur état. Il n’a pas encore fait d’entraînement. Il progresse. On parle tous les jours. On est content. Il est sur le bon chemin », a déclaré le tacticien du Paris Saint-Germain.