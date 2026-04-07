PSG : Vitinha recadre Dugarry pour le choc contre Liverpool

Pour Christophe Dugarry, le PSG va se balader demain soir face à Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Vitinha, le maître à jouer du club de la capitale, ne partage pas cet avis.

Dugarry annonce « une boucherie » du PSG face à Liverpool

Le Paris Saint-Germain reçoit Liverpool ce mercredi soir au Parc des Princes pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Après leur victoire (3-1) contre Toulouse en Ligue 1, les hommes de Luis Enrique abordent ce match en pleine confiance face à une équipe des Reds humiliée par Manchester City (4-0) en FA Cup, samedi. Pour Christophe Dugarry, les Parisiens ne vont faire qu’une bouchée des Anglais.

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« Ce sera une promenade de santé. Liverpool est catastrophique. Je ne vais pas dire qu’ils ont des mauvais joueurs. Mais bon, ils ne jouent pas ensemble. La différence de niveau est colossale et je pense même que les Parisiens vont plier le match dès l’aller. Ça va être une boucherie », a commenté le Champion du Monde 1998 sur les antennes de RMC. Mais à Paris, Vitinha et ses partenaires refusent de se voir comme les favoris pour ce choc.

Vitinha rejette l’étiquette de favori

Au regard de la dynamique des deux équipes, certains observateurs, dont Christophe Dugarry, voient le PSG marcher littéralement sur Liverpool mercredi soir au Parc des Princes, à l’occasion des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Présent en conférence de presse ce mardi, Vitinha a toutefois tenu à tempérer cet excès de confiance. Pour le milieu de terrain portugais du Paris SG, il faut avoir du respect pour l’équipe anglaise.

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« C’est vous (les journalistes) qui le dites qu’on est favori, comme vous l’aviez dit pour Liverpool l’année dernière. Ça ne signifie absolument rien, on connaît bien le foot, vous aussi. Il n’y a pas de favori. Même si leur état de forme n’est pas idéal, ça reste une grande équipe avec de grands joueurs », a déclaré le joueur de 25 ans, qui se remémore encore le scénario de la double confrontation avec les hommes d’Arne Slot la saison passée.

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« Au match aller, on avait eu plus d’occasions, Alisson avait fait plein d’arrêts. C’est ce qu’on veut faire, mais ce n’est pas facile. On l’a fait l’année dernière, mais on a perdu (0-1). Il y avait eu un peu de frustration en fin de match. On s’était dit qu’en jouant comme ça on pouvait gagner au retour, et on l’avait fait (1-0, 4-1 tab). Aujourd’hui, c’est une autre année avec des changements dans les deux équipes. Ça va être un match différent », a ajouté Vitinha. Difficile de lui donner tort !