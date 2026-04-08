‎Mercato Stade Rennais : Alerte, un crack séduit un géant d’Europe

‎Le mercato s’annonce agité du côté du Stade Rennais cet été. En pleine lutte pour une place européenne, le club breton devrait clouer sous les offres pour Abdelhamid Aït Boudlal.

‎Stade Rennais : Aït Boudlal, un talent précoce qui bouscule la hiérarchie

‎La trajectoire d’Abdelhamid Aït Boudlal ressemble déjà à celle de ces défenseurs dont on souligne la maturité avant même d’évoquer l’âge. Au Stade Rennais, le jeune international marocain s’est glissé dans le costume de titulaire sans trembler, tout en alignant des performances qui respirent à la fois l’assurance et une lecture du jeu digne d’un vétéran.

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‎À 19 ans, sa progression n’est plus un secret pour personne. Au centre d’entraînement de la Piverdière, on évoque volontiers son calme, sa capacité à anticiper et son élégance balle au pied. Forcément, l’Europe s’est mise à tendre l’oreille.

‎Mercato Stade Rennais : Dortmund fonce sur Aït Boudlal

‎Le Borussia Dortmund, toujours à l’affût des profils montants, a flairé l’affaire. Le club de la Ruhr suit attentivement l’évolution du Rennais et apprécie sa polyvalence dans l’axe. Dans une Bundesliga où l’intensité règne, Aït Boudlal cadre parfaitement avec la philosophie du BVB : miser sur la jeunesse pour construire l’avenir.

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‎Mais le SRFC n’est pas vendeur à n’importe quel prix. Lié jusqu’en 2028, le défenseur est valorisé autour de 10 millions d’euros, un montant voué à grimper dès qu’un grand d’Europe se manifeste. Le départ annoncé de Jérémy Jacquet rend d’ailleurs chaque dossier défensif encore plus stratégique.

‎Un dossier qui pourrait rebattre les cartes

‎L’enjeu dépasse la simple vente : il touche à l’ambition du Stade Rennais. Garder Aït Boudlal serait un signal fort envoyé au vestiaire comme aux concurrents, surtout après une saison marquée par l’émergence de plusieurs jeunes du cru.

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Rennes aura-t-il les épaules pour résister ? Si Dortmund accélère réellement, le club breton devra trancher entre stabilité sportive et offre financière, dans un mercato où les talents précoces attirent toujours plus vite qu’ils ne se confirment.