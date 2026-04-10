Mercato OM : Le plan terrifiant de De Zerbi contre Marseille

Nouvel entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi garde un bon souvenir de son passage à l’OM. Au point où l’Italien envisage de recruter au sein de l’effectif marseillais.

Mercato : De Zerbi prêt à attirer un milieu de l’OM

Roberto De Zerbi a passé moins de deux saisons à l’Olympique de Marseille. Mais qu’importe, son style de jeu et son caractère particulier n’ont laissé personne indifférent. Que ce soit auprès des supporters ou même dans le vestiaire.

Moins de deux mois après son départ de l’OM, De Zerbi a déjà repris du service. L’entraîneur italien a pris les commandes de l’équipe première de Tottenham. Il s’est engagé pour un contrat de cinq ans avec les Spurs. Sa mission est de sauver le club londonien, qui occupe actuellement la 17e place de Premier League.

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Le coach de 46 ans a aussi quelques idées en tête pour renforcer son groupe en cas de maintien. Pour ce faire, il ambitionne de piocher au sein de son ancien club. Sports Boom l’assure, De Zerbi espère attirer Arthur Vermeeren à Tottenham cet été.

20 millions d’euros pour son transfert définitif

Le milieu de terrain belge évolue actuellement en prêt à Marseille, avec une option d’achat fixée à 20 millions d’euros. La direction de l’OM jugerait ce prix levé pour celui qui n’a disputé que 14 rencontres de Ligue 1 cette saison. Cette hésitation phocéenne risque de profiter à ses concurrents.

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Roberto De Zerbi, qui connaît bien le potentiel du milieu prêté par RB Leipzig, reste à l’affût. Les dirigeants de Tottenham seraient disposés à passer à l’offensif pour son transfert. L’Olympique de Marseille et ses responsables sont prévenus.