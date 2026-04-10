Mercato OM : Le nouveau président pique déjà Liverpool

Stéphane Richard va prendre la tête de l’OM en juillet. Et le nouveau président marseillais a lâché quelques indices sur le mercato à venir, glissant au passage une pique à Liverpool.

Mercato OM : Stéphane Richard critique les dépenses de Liverpool

Le grand changement débute à l’Olympique de Marseille. Après avoir présenté son nouveau logo, le club phocéen a nommé son nouveau président. Stéphane Richard succède à Pablo Longoria à la tête de l’OM. Il prendra officiellement fonction à parti du 2 juillet prochain.

Tel est le message porté par Frank McCourt ce vendredi en conférence de presse. Et ce n’est pas tout, le principal concerné a déjà dévoilé sa ligne de conduite. Stéphane Richard ne compte pas effectuer des dépenses massives lors du mercato.

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Sa mission est surtout de restaurer l’unité d’un OM profondément secouée par des crises. « Ma priorité est d’amener une période de stabilité » a-t-il lancé. Pour illustrer ses propos, l’ancien patron du groupe Orange n’a pas hésité à égratigner Liverpool.

Pour un projet durable à l’Olympique de Marseille

Stéphane Richard a en effet pointé du doigt les 480 millions d’euros investis par les Reds l’été dernier pour des résultats mitigés. Il envoie un message fort : le succès ne se décrète pas à coups de chèques. « On voit des clubs qui investissent beaucoup pour des résultats moyens comme Liverpool qui a investi 480 millions d’euros l’été dernier ».

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Le nouveau patron de l’Olympique de Marseille espère sortir le club de la folie du mercato, à la différence de son prédécesseur Pablo Longoria. Il veut surtout pour bâtir un projet durable. L’été promet donc d’être particulier à l’OM.