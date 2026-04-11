INFO Mercato : L’AS Monaco aguiche un coup génial au PSG !

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, le PSG se voit attaquer par l’AS Monaco pour l’un de ses jeunes talents. Face à la situation du joueur, le club de la capitale pourrait bien regretter ce timing.

Mercato : L’AS Monaco s’active sur un talent du PSG

Après Romaric Etonde (attaquant, 20 ans) en 2023, l’AS Monaco va-t-elle venir piocher de nouveau dans le centre de formation du PSG ? Le club de la Principauté s’intéresserait à Aymen Assab, en fin de contrat avec le Paris SG, qui lui a proposé un contrat stagiaire il y a quelques semaines.

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Les négociations avec la direction parisienne ne sont pas terminées, mais Thiago Scuro espère se montrer convaincant pour parvenir à faire signer le milieu de terrain de 17 ans, élément fort du collectif parisien chez les U19.

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« Le club de la Principauté s’intéresse au milieu de terrain Aymen Assab (17 ans), en fin de contrat avec le club parisien, qui lui a proposé un contrat stagiaire il y a quelques semaines. Les négociations avec Paris ne sont pas terminées, mais l’ASM espère se montrer convaincante pour parvenir à faire signer le Français, élément fort du collectif parisien en moins de 19 ans.

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Aymen Assab s’est notamment distingué ces dernières semaines en Youth League, où Paris va disputer une demi-finale face au Real Madrid le 17 avril à 18h45 », explique le journal L’Équipe. Toujours selon la même source, Aymen Assab ne serait pas la seule cible du club monégasque au sein du centre de formation du Paris Saint-Germain.

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Le quotidien sportif écrit notamment : « les noms n’ont pas filtré, mais la direction monégasque pourrait aussi décider d’avancer rapidement sur d’autres profils de joueurs parisiens nés en 2008 et en fin de contrat aspirant cet été. » Il reste désormais à voir si le projet monégasque fera flancher des titis parisiens ou non cet été.