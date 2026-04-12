Mercato OM : 29M€ tombés du ciel grâce à De Zerbi ?

L’OM est au cœur d’un possible rebondissement de mercato inattendu, directement lié à Roberto De Zerbi. Parti de Marseille après une saison mouvementée, le technicien italien pourrait désormais influencer le futur du club… sans même y être. Et un dossier à 29M€ commence sérieusement à agiter les coulisses.

Mercato OM : De Zerbi veut faire son marché à Marseille pour Tottenham

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2024 avant de quitter le club il y a quelques mois, Roberto De Zerbi n’a pas tardé à rebondir en rejoignant Tottenham Hotspur. Dans un contexte d’urgence absolue en Premier League, le coach italien tente de sauver une saison qui tangue dangereusement.

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Mais au-delà du terrain, son influence commence déjà à se faire sentir sur le marché des transferts. À Londres, on prépare une reconstruction rapide, et certains profils déjà connus du coach refont surface dans les discussions internes.

Arthur Vermeeren, un dossier déjà familier pour De Zerbi

Parmi les pistes prioritaires figure Arthur Vermeeren, milieu défensif prêté cette saison à l’Olympique de Marseille par le RB Leipzig. Estimé à environ 29M€, le jeune Belge a montré des qualités prometteuses sous les ordres de De Zerbi, qui avait progressivement augmenté son temps de jeu.

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Son profil plaît particulièrement au staff de Tottenham : volume, lecture du jeu et capacité à jouer sous pression. Des qualités rares dans un effectif en manque de stabilité.

Une opération à 29M€ et un choix stratégique fort

Le dossier Vermeeren s’annonce d’abord comme une option d’achat à 20M€, mais la concurrence et les bonus pourraient faire grimper la facture jusqu’à 29M€. Une somme importante, mais assumée dans un projet de reconstruction express. En réalité, Tottenham cherche surtout à sécuriser un joueur déjà “validé” par De Zerbi. Un gain de temps autant qu’un pari sportif. Etonnant paradoxe : Marseille pourrait ne pas peser dans ce dossier.

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Le joueur, prêté avec option, devrait repartir en Allemagne avant de trancher son avenir. De Zerbi utilise sa connaissance de l’effectif marseillais comme un raccourci de recrutement. Une preuve que l’empreinte laissée à Marseille dépasse largement les résultats. Et si, finalement, le véritable héritage de son passage à Marseille n’était pas sur le terrain… mais sur le marché des transferts ?